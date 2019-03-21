Из-за запущенного состояния парка «Комсомольский» и многочисленных нарушений мэрия Иркутска расторгла договор с концессионером ООО «Капитал Групп»

Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска в судебном порядке расторгла договор аренды земельного участка – парка «Комсомольский» с ООО «Капитал Групп». Об этом Телеинформу сообщили в мэрии города. В соответствии с концессионным соглашением от 14 апреля 2015 года, ООО «Капитал Групп» взяло на себя обязательства по реконструкции объектов недвижимости в парке «Комсомольский», расположенного во Втором Иркутске, а также по обустройству и благоустройству парка. Концессионным соглашением предусматривалась возможность заключения договора аренды земельного участка, являющегося парком «Комсомольский», в связи с чем между администрацией города и ООО «Капитал Групп» 12 августа 2016 года был заключен договор аренды сроком до 2040 года (на всю территорию парка «Комсомольский»). С момента заключения договора аренды ООО «Капитал Групп» не исполнило надлежащим образом ни одно из его условий, кроме того, обществом не исполнялись взятые на себя в рамках концессионного соглашения обязательства, не вносилась арендная плата за земельный участок, концессионная плата вносилась с нарушениями срока, сообщили Телеинформу в мэрии областного центра. Именно многочисленные нарушения со стороны ООО «Капитал Групп» стали причиной обращения в суд и расторжения договора аренды земельного участка, состояние которого существенно ухудшилось в период его нахождения у арендатора. Фото предоставлено пресс-службой администрации Иркутска Изначально, заключенным концессионным соглашением ООО «Капитал Групп» взяло на себя обязательства по реконструкции объекта недвижимого имущества, находящего в парке «Комсомольский», до 2020 года, а также по разработке и предоставлению на согласование в администрацию Иркутска Концепции развития парка. Соглашением также предусмотрено внесение концессионной платы. Однако концессионная плата вносилась несвоевременно, с нарушением сроков, а Концепция развития парка, которую должны были направить в администрацию Иркутска не позднее апреля 2017 года, в должном виде не представлена до сих пор. ООО «Капитал Групп» направляло лишь эскизные проекты, но они не отвечали требованиям, предъявляемым концессионным соглашением к Концепции, уточняют в мэрии. К слову, срок, в который ООО «Капитал Групп» должно было провести реконструкцию передаваемого объекта, истекает в апреле 2020 года – остался всего год. При этом до настоящего времени с заявлением о выдаче разрешения на строительство ООО «Капитал Групп» в администрацию Иркутска в установленном законом порядке не обратилось. Кроме того, «Капитал Групп» признан несостоятельным (банкротом), в отношении общества введено конкурсное производство, что ставит под угрозу возможность исполнения концессионного соглашения. Администрацией города Иркутска неоднократно устанавливалось, что парк «Комсомольский» в том состоянии, в котором он передавался концессионеру, и в котором должен постоянно поддерживаться, не содержится, условия концессионного соглашения по содержанию передаваемого совместно с нежилым зданием имущества, не исполняются, что уже приводит к негодности имущества и угрозе его утраты. На многочисленные предупреждения и требования об устранении выявленных нарушений ООО «Капитал Групп» не реагировало. В рамках действия концессионного соглашения заключался и договор аренды земельного участка, условиями которого предусматривалась непосредственная передача участка от администрации Иркутска к ООО «Капитал Групп» и оплата аренды за участок, а также запрет на передачу участка третьим лицам без согласования с арендодателем, со стороны ООО «Капитал Групп». Организация после подписания договора аренды уклонилось от оплаты арендных платежей, а в дальнейшем передала части участка и объекты, размещенные на нем, различным организациям без ведома администрации. Такие действия привели не только к нарушению условий договора, но и к совершению ряда иных нарушений. К таким нарушениям относились доведение до аварийного состояния деревьев и неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, не был обеспечен общественный порядок в парке развлечений с помощью специализированной охраны и постоянного видеонаблюдения. Было допущено захламление территории, выявлены нарушения требований ФЗ № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Помещения и части земельных участков передавались в субаренду третьим лицам без согласия арендодателя. Фото предоставлено пресс-службой администрации Иркутска Все требования администрации Иркутска ООО «Капитал Групп» оставило без внимания, в связи с многочисленными нарушениями условий договора аренды земельного участка, мэрия в целях защиты и восстановления своих прав обратилась в суд с заявлением о расторжении договора аренды и взыскании сложившейся задолженности. Решением Арбитражного суда Иркутской области от 31 января 2018 года по делу № А19-5026/2017 требования администрации города были признаны законными, договор аренды земельного участка от 12 августа 2016 года № 5393 расторгнут, суд обязал ООО «Капитал Групп» передать земельный участок администрации города в течение месяца со дня вступления решения в законную силу. Однако земельный участок до настоящего времени со стороны ООО «Капитал Групп» в установленном порядке не передан, сообщили в мэрии. При этом из-за неоплаты за аренду и по совокупности с другими нарушениями, "Капитал Групп" задолжало бюджету города Иркутска сумму в размере около 11 миллионов рублей. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

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