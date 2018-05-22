ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
ЖКХ
23.05.2018

К подготовке паспортов готовности МО Приангарья к отопительному сезону собираются подходить адресно

Иркутская область, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье планируют адресно подойти к подготовке паспортов готовности муниципальных образований к отопительному сезону 2018-2019 годов.

Как сообщил 23 мая при подведении итогов прошедшего отопительного сезона заместитель директора «Центра энергоресурсосбережения» Сергей Котов, власти надеются достичь показателя, близкого к 100%. При этом он отметил, что получить максимальный результат вряд ли удастся.

Сергей Котов сообщил, что перед началом отопительного сезона 2017-2018 годов паспорта готовности не получили 38 муниципальных образований. Получили подтверждения готовности около 110 муниципалитетов.

ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram

Тайны ЖКХ - изнутри

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске