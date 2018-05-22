К подготовке паспортов готовности МО Приангарья к отопительному сезону собираются подходить адресно

Иркутская область, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье планируют адресно подойти к подготовке паспортов готовности муниципальных образований к отопительному сезону 2018-2019 годов.

Как сообщил 23 мая при подведении итогов прошедшего отопительного сезона заместитель директора «Центра энергоресурсосбережения» Сергей Котов, власти надеются достичь показателя, близкого к 100%. При этом он отметил, что получить максимальный результат вряд ли удастся.

Сергей Котов сообщил, что перед началом отопительного сезона 2017-2018 годов паспорта готовности не получили 38 муниципальных образований. Получили подтверждения готовности около 110 муниципалитетов.