Канализационные сети ЖК «Патриот» предложили передать на содержание иркутскому «Водоканалу»

Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос передачи канализационных сетей ЖК «Патриот» на содержание и обслуживание МУП «Водоканал города Иркутска» обсудили на заседании постоянной комиссии думы по ЖКХ и транспорту 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Рассмотрение состоялось по инициативе заместителя председателя думы Иркутска, депутата по избирательному округу №5 Леонида Усова. По итогам обсуждения вице-спикер подчеркнул, что задача властей – не ждать коммунальных аварий, а делать все для их предотвращения.

Леонид Усов отметил, что рядом с ЖК «Патриот» в Ленинском округе сейчас строится физкультурно-оздоровительный комплекс. Однако существует проблема с канализационными сетями, которые могут не выдержать дополнительной нагрузки и требуют ремонта. Часто возникают аварийные ситуации. Кроме того, жители жалуются на провалившиеся под землю колодцы.

Как сообщил заместитель председателя комитета городского обустройства Дмитрий Анчутин, МУП «Водоканал» уже проводит работы на этих сетях, несмотря на то что они пока не переданы.

– Ситуация не такая критичная, но есть определенные сложности. Смета на ремонт просчитана, требуется 2 миллиона рублей. На следующей неделе состоится совещание, на котором обсудим передачу сетей «Водоканалу», МУП не против забрать их. Если достигнем договоренности, то ремонт будет выполнен, – сказал он.

Кроме того, предприятию поручено принимать от жителей ЖК «Патриот» все заявки и оперативно устранять коммунальные аварии.

На заседании комиссии в мае проблему обсудят еще раз.

Заместитель председателя думы Иркутска, депутат по избирательному округу №19 Сергей Юдин внёес вопрос о капитальном ремонте переулка Пионерского и проезжей части улиц Богдана Хмельницкого и улицы Киевской от улицы Тимирязева до улицы Карла Маркса.

– Достаточно давно поднимаю эту тему, поскольку улицы расположены в центральной исторической части Иркутска, испытывают большую нагрузку – как от притока туристов, так и большого количества жителей и, очевидно, нуждаются в особом внимании, – подчеркнул он.

Начальник отдела содержания, эксплуатации дорог и искусственных сооружений комитета городского обустройства Ирина Седунова пояснила, что основная часть дорожных работ проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Указанные адреса не внесены в план мероприятий проекта. Однако в этом году можно исправить дефекты за счет средств на содержание дорог. В дальнейшем будет проработана возможность включения упомянутых улиц в перечень дорожных объектов, запланированных к ремонту до 2024 года.