Капитальный ремонт Дома культуры в Усть-Илимске завершат в этом году

Усть-Илимск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Член Заксобрания Иркутской области Виталий Перетолчин с депутатами думы Усть-Илимска осмотрел ход ремонта ДК имени Наймушина.

Контракт с предыдущим подрядчиком пришлось расторгнуть, отмечают в пресс-службе «Единой России». Компания не выполняла взятые на себя обязательства по ремонту ДК. Сроки выполнения работ были затянуты. В конце 2019 года заключили контракты с другими организациями. Об этом рассказал Виталий Перетолчин.

– И вот сегодня, по сравнению с ситуацией прошлого года, появилась уверенность, что в теплое время года капитальный ремонт объекта завершат и он преобразится. Также необходимо и благоустроить площадь вокруг ДК. Над этим тоже работаем, – заявил член регионального политсовета партии, заместитель председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Виталий Перетолчин.