Капремонт ожидает четыре школы искусств в Иркутской области в 2020 году

Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В четырёх школах искусств Иркутской области, одна из которых находится в аварийном состоянии, в 2020 году проведут капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На ремонт систем водоснабжения, канализации, электроснабжения и отопления в художественной и музыкальной школах села Шерагул Тулунского района и в Чунской музыкальной школе из регионального бюджета выделено 11,3 млн рублей. Еще 27 млн рублей в этом году будет направлено на капитальный ремонт аварийного здания Тыретской детской музыкальной школы, которая расположена в Тыретском центре досуга «Кристалл». Работы в ней будут идти два года, их проведут в рамках государственной программы «Развитие культуры» на 2019-2024 годы. Всего на них областного и местного и бюджетов будет затрачено 55 млн рублей.

Поручение привести в порядок помещения, где располагаются детские школы искусств, правительству страны и властям регионов во время послания Федеральному собранию дал президент Российской Федерации Владимир Путин, говорят в правительстве Иркутской области.

Всего в регионе работает 95 детских школ искусств, одна из них – Иркутская областная детская школа искусств – является государственной, остальные находятся в муниципальной собственности. Учреждения расположены в 156 зданиях, 26 из которых требуют капитального ремонта. Для его проведения собственникам, то есть муниципальным образованиям, нужно подать заявку в министерство культуры и архивов Иркутской области, разработать и пройти государственную экспертизу проектно-сметной документации.

По предварительным данным, в целом на приведение школ искусств в порядок необходимо 3,5 млрд рублей. Также есть потребность в создании 30 новых учреждений.