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ЖКХ
29.08.2018

Карлукский приют для собак проверили ветеринары – нарушений не найдено

Иркутский район, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В собачьем приюте поселка Карлук Иркутского района прошла проверка исполнения муниципальных контрактов на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных в ООО «Пять звезд». Нарушений не выявлено.

Напомним, ранее этот приют был печально известен плохими условиями содержания животных.

На этот раз совместную проверку проводили сотрудники службы ветеринарии Иркутской области и представители администраций Ольхонского и Черемховского районов. Как сообщается в пресс-релизе региональной ветслужбы, комиссия проверяла правильность составления заключений о клиническом состоянии животных, оформления учетных дел, осуществления идентификации, условий размещения животных в вольерах.

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