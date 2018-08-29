Карлукский приют для собак проверили ветеринары – нарушений не найдено

Иркутский район, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В собачьем приюте поселка Карлук Иркутского района прошла проверка исполнения муниципальных контрактов на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных в ООО «Пять звезд». Нарушений не выявлено.

Напомним, ранее этот приют был печально известен плохими условиями содержания животных.

На этот раз совместную проверку проводили сотрудники службы ветеринарии Иркутской области и представители администраций Ольхонского и Черемховского районов. Как сообщается в пресс-релизе региональной ветслужбы, комиссия проверяла правильность составления заключений о клиническом состоянии животных, оформления учетных дел, осуществления идентификации, условий размещения животных в вольерах.