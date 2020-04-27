Комитет по собственности ЗС Приангарья выступил против усреднения тарифов на электроэнергию в России

Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области подготовил обращение в связи с инициативой по усреднению тарифов на электроэнергию в России.

Вопрос обсуждался на заседании комитета 27 апреля. Его председатель Николай Труфанов отметил, что в регионе не развиты другие виды энергетики. В частности, газификация не продвинулась дальше Братска и Жигаловского района. Поэтому альтернативы электроэнергии нет. Кроме того, при строительстве ГЭС в регионе затоплены большие площади земель, которые могли бы эффективно использоваться. Помимо этого, увеличение тарифов приведет к снижению конкурентоспособности крупных предприятий, расположенных на территории региона и в значительной степени формирующих его бюджет.

Обращение решено направить в адрес профильного комитета Совета Федерации.