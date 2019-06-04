Компания "Звезда", провалившая замену лифтов в Иркутской области, продолжает участвовать в тендерах

Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Несмотря на то, что в отношении ООО «Звезда» возбуждено два уголовных дела, организация все так же подает заявки на участие в электронных аукционах и выигрывает их.

Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, в мае компания «Звезда» приняла участие в нескольких тендерах.



Аукцион на замену оборудования в 27 домах Братска (начальная центра контракта - 253,7 миллиона рублей), в котором принимала участие скандальная «Звезда», выиграла компания «Мосрегионлифт». В тот же день, 6 мая, были подведены итоги еще одного тендера с участием ООО «Звезда» - на замену лифтов в 6 домах Иркутска (начальная цена контракта - 67,9 миллиона рублей), где победителем стала компания «Трансэнерго».



Также известно, что компания «Звезда» смогла получить контракт на замену лифтов в 17 многоквартирных домах Усть-Илимска (начальная цена закупки - 119,8 миллиона рублей). Заявки на участие в тендере поступили от четырех компаний, но только ООО «Звезда» подало единственное предложение о цене договора (119,2 миллиона рублей). В соответствии с п. 189 Положения, утвержденного Постановлением правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 615, аукцион был признан несостоявшимся. В этом случае контракт заключается с единственным участником электронного аукциона, правильно оформившим все документы. Согласно конкурсной документации, работы по оценке текущего состояния оборудования, разработке ПСД и замене лифтов должны быть выполнены "Звездой" не позднее 15 декабря 2019 года.



Напомним, ООО «Звезда» обвиняется в картельном сговоре и мошенничестве в особо крупном размере. Широкую огласку тема получила не только из-за нарушения прав граждан, но и из-за того, что, как выяснилось, подрядчик, связанный с Андреем Левченко (депутатом Заксобрания, сыном губернатора Иркутской области), представил подложные документы, чтобы попасть в реестр квалифицированных подрядных организаций.