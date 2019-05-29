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29.05.2019

Корпоративные волонтёры провели в Иркутске акцию «17 деревьев весны»

Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В субботу, 25 мая, на острове Конный корпоративные волонтёры Иркутской области провели акцию «17 деревьев весны». Организаторами и участниками мероприятия выступили сотрудники 11 компаний, включая En+ Group, ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», Ростелеком, Леруа Мерлен, Иркутскую нефтяную компанию, Т.Б.М., ООО «Нестле Россия», банк ВТБ (ПАО) – членов Иркутского отделения Национального совета по корпоративному волонтерству (ИО НСКВ).

Благодаря усилиям 60 корпоративных волонтеров, городскую площадку в районе колеса обозрения украсили 12 саженцев рябин и пять – сирени. Акция «17 деревьев весны», приуроченная к весенним городским мероприятиям по озеленению общественных пространств, стала первым самостоятельным совместным мероприятием Иркутского отделения Национального совета по корпоративному волонтёрству.

Прежде добровольцы из числа сотрудников компаний, входящих в ИО НСКВ, принимали участие в благотворительных и общественных событиях, включая уборку побережья Байкала, сбор вторсырья, восстановление лесов. Об этом сообщает пресс-службы En+ Group.

Акция «17 деревьев весны» прошла при поддержке комитета городского обустройства администрации города Иркутска и МКУ города Иркутска «Городская среда», а также специалистов-дендрологов. Деревья были приобретены в частном питомнике. На сегодняшний день саженцам от 4 до 7 лет, их размер от полутора до двух метров. При должном уходе через несколько лет сирень вырастет до 3-4 м, рябина – до 8 м. Задача волонтеров – обеспечить заботу о растениях и их приживаемость. В дальнейшем корпоративные волонтеры НСКВ рассматривают возможность озеленения и благоустройства и других площадок города Иркутска.

Дарья Мусихина, председатель ИО НСКВ, специалист по устойчивому развитию En+ Group:

– Одна из задач НСКВ - создание условий для вовлечения сотрудников компаний в корпоративное добровольчество. Мы должны показать, что это полезно не только для получателей волонтерских активностей, но и самих волонтеров: возможность ближе познакомиться с коллегами, найти единомышленников, наладить новые связи. Субботняя акция стала как раз примером такого взаимодействия, а также позволила ее участникам внести свой вклад в благоустройство города. Лишь посадкой саженцев инициатива не ограничится: теперь волонтерам необходимо обеспечить молодым деревьям уход в течение лета – полив, прополку, подкормку – чтобы в будущем площадка стала еще одним любимым местом для отдыха иркутян.

Дмитрий Шарков, управляющий по корпоративным вопросам в Сибири и на Дальнем Востоке компании ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»:

- Сегодня стало устойчивым трендом то, что бизнес уделяет все большее внимание развитию корпоративного волонтерства, помогая сотрудникам вносить личный вклад в развитие социальных инициатив в регионах, где они живут и работают. Объединять усилия таких компаний для решения социально значимых задач позволяет площадка Национального совета по корпоративному волонтерству. Наша компания является активным участником НСКВ и его представительства в Иркутской области. Развитие корпоративного волонтерства для нас приоритетно, поскольку является важной частью нашей корпоративной культуры и стратегии устойчивого развития. И мы уверены, что сможем внести еще более ощутимый вклад в решение важных социальных и экологических проблем региона, объединив наши волонтерские усилия с другими компаниями.

СПРАВКА:

  • Иркутское отделение Национального совета по корпоративному волонтерству (ИО НСКВ) создано в 2018 году по инициативе компании En+ Group, ставшей за последние годы одним из «локомотивов» развития корпоративного волонтерства в России. На своем начальном этапе отделение объединило 21 федеральную и региональную компании для развития одного из успешных инструментов социальных изменений и построения корпоративных коммуникаций – корпоративного волонтерства.
  • В состав ИО НСКВ входят En+ Group и компании, входящие в группу (в том числе «Иркутскэнерго», ООО «Компания «Востсибуголь»,  УСЦ ЕвроСибЭнерго), а также Иркутский алюминиевый завод ОК РУСАЛ, Центр социальных программ РУСАЛа, ООО «Гранд Байкал», ИЭСК, ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», ООО «Нестле Россия», Макрорегион «Байкал и Дальний Восток» Tele2, Иркутское региональное отделение ДВФ «МегаФон», Ростелеком, Cервико, Иркутская нефтяная компания, Банк ВТБ (ПАО), АО «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»)/ Совет молодых специалистов АО «АНХК», Т.Б.М., Леруа Мерлен, ТРЦ Новая Дача, Coca-Cola HBC Россия.

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