Котельную в Байкальске начнут строить в 2020 году

Байкальск, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Начало строительства котельной в Байкальске запланировано на 2020 год.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Василия Темгеневского. Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании правительства в четверг назвал Байкальск в числе городов, где существует высокий риск нарушения энергоснабжения. По его словам, помимо Байкальска, Минэнерго видит риски по топливному обеспечению тепловых станций еще и в Югре в Кемеровской области и поселке Депутатском в республике Саха (Якутия).

– Проект изготовлен, мы сейчас его отправляем на экспертизу – сначала экологическую, затем строительную. Ожидаем, что к маю проект выйдет из экспертизы, мы проведем конкурсные процедуры и где-то в августе приступим к строительству нового теплоисточника. По предварительному расчету, реализация проекта оценивается в сумму около 2,5 млрд рублей, но окончательная цифра будет после экспертизы, – сказал Василий Темгеневский.

По его словам, при оптимистичном сценарии новую тепловую станцию построят к 2022 году, при пессимистичном – к 2023.

– Вопрос финансирования обсуждался на уровне правительства Иркутской области, и то, что правительство сегодня финансирует проектно-изыскательские работы, опосредованно подтверждает его намерение финансировать строительство. Мы сейчас запрашиваем 750 млн рублей на 2020 год на начало строительства и оплату изготовления основного оборудования, – сообщил глава города.

Новую котельную будут строить в границах существующей, используя часть ее объектов. Работать она будет на биотопливе, в том числе из древесного сырья – щепы и пеллет. Также предусмотрена возможность использования резервного топлива – низкокалорийного и низкозольного угля. Существующая котельная работает только на угле.