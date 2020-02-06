Модернизацию котельной в иркутском микрорайоне Зелёный поручено завершить быстрее запланированного

Иркутск, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Модернизация котельной в иркутском микрорайоне Зелёный необходимо завершить в августе 2020 года – на месяц раньше запланированного. Такое поручении дал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба регправительства.

По его мнению, модернизация теплоисточника должна проводиться под контролем общественности.

– Жители должны знать, какие работы проводятся в котельной. В течение недели нужно собрать инициативные группы, рассказать, что планируется сделать в этом году, какие результаты должны быть достигнуты в улучшении качества воды. Все мероприятия должны проводиться под общественным контролем, – сказал во время посещения котельной Игорь Кобзев руководству МУП, обслуживающего теплоисточник.

С жалобами на качество горячей воды в Зелёном к врио губернатора обратились жители. Напомним, котельная, а также сети водо- и теплоснабжения были переданы министерством обороны РФ муниципалитету в неудовлетворительном состоянии. За счёт областного и городского бюджетов проводится постепенная модернизация этих объектов.

В прошлом году на обновление котельной было направлено 40 млн рублей. В 2020 году работы будут продолжены, в частности, планируется установить дополнительное очистное оборудование для улучшения качества воды. Игорь Кобзев также отметил, что территорию котельной необходимо оградить, поставить под видеонаблюдение и благоустроить.

Активные жители микрорайона на встрече с врио главы региона рассказали, что в Зелёном, где проживает 8,5 тысяч человек, не хватает поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса. Игорь Кобзев дал поручение профильным министерствам и администрации города проработать вопрос по строительству объектов.

Кроме того, на встречу с руководством Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутске приглашены инициативные жители двух домов, верхние этажи которых были затоплены дождевыми водами во время капремонта кровли.