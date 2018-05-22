Липы и вязы: администрация Иркутска анонсирует обновление зеленого фонда

Иркутск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Плановые работы по озеленению Иркутска начнутся с середины августа. На центральных и магистральных улицах города появятся крупномерные саженцы лип, вязов, белых тополей и кустарников. Как сообщила специалист департамента городской среды администрации Иркутска Ольга Григорьева, сейчас на территории областного центра ведутся плановые комплексные работы по обрезке зеленых насаждений и валке сухих деревьев на магистральных улицах города: Декабрьских Событий, Октябрьской Революции, Карла Маркса, Муравьева и других. Для исключения аварийных ситуаций, связанных с падением веток и стволов, обрезаются деревья, ранее признанные дефектными: имеющие аварийный наклон, глубокое дупло, гнилостные повреждения у основания стволов. При этом эксперт полностью исключила возможность того, что случайно спилят здоровые деревья. Задание подрядчику выдано на основе проведенной инвентаризации зеленого фонда, выполненного специализированной организацией в 2017 году. – Наличие листвы и красивой кроны не говорит о том, что дерево не аварийно. На красивом стволе может иметься глубокое дупло, что может послужить причиной падения дерева во время сильного ветра, – пояснила Ольга Григорьева в ходе рабочего выезда 23 мая. Производство и результат работ подрядчиками контролируется, а в случае некачественной работы подрядчик должен устранить замечания. По словам спикера, в «столбовой» обрезке деревьев виноваты неспециализированные организации, нанимаемые управляющими компаниями. – Неквалифицированные рабочие вредят зеленому фонду. Организация, допустившая повреждение деревьев, подлежит привлечению к административной ответственности и обязана возместить ущерб посадкой новых саженцев на этом участке, – подчеркнула представитель мэрии. Летом в Иркутске продолжат корчевать пни и размещать на их месте новые саженцы. Посадки планируется начать с середины августа, освободившиеся после рубки места администрация обещает максимально заполнить посадочным ассортиментом крупномерных (2,5-3 метра высоты) размеров. Плановая работа по озеленению будет проведена, в том числе, по улице Карла Маркса. Там деревья будут оборудованы приствольными кругами, чтобы снизить вероятность повреждения растений. – Эта работа ведется регулярно. В предыдущие годы мы высадили свыше тысячи деревьев и кустарников, за которыми ухаживает специальный подрядчик. В нынешнем году работы по поливу, прополке и подкормке запланированы в бюджете впервые. То есть саженцы не просто высажены и забыты, по ним ведутся регулярные работы, – рассказала Ольга Григорьева. В этом году, в рамках компенсационного озеленения, планируется высадка свыше 500 деревьев: лип, вязов, белых тополей и кустарников. Если деревца погибнут, подрядчик обязан посадить на их месте новые. При этом крона саженцев должна быть сформированной и симметричной, а само дерево – здоровым. Специалист департамента городской среды также ответила на вопрос об ответственности застройщиков по озеленению дворовых территорий новых жилых комплексов. По ее словам, застройщик несет ответственность за благоустройство территории зелеными насаждениями, а администрация Иркутска, в свою очередь, ведет постоянный мониторинг новостроек. Сами саженцы доставляются из специализированных питомников. Средняя цена на молодое дерево колеблется в районе 2,5 тысяч рублей. СПРАВКА: С 2015 по 2016 год силами Горзеленхоза было высажено порядка 15 тысяч деревьев и кустарников. Бюджетное финансирование предусматривает высадку 300-400 саженцев ежегодно. Основное внимание уделяется магистральным улицам, скверам и паркам города. При этом из общего количества саженцев выживают около 70-80%. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

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