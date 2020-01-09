Мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил работу городских котельных

Иркутск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил работу трех котельных микрорайонов Жилкино, Зеленый и предместья Рабочего. Как доложил главе города директор обслуживающего предприятия МУП «ТЭСИ» Алексей Бондарев, все котельные работают в штатном безаварийном режиме, запас топлива – нормативный, поставки мазута в праздничные дни не прекращались, сообщает пресс-служба мэрии.

– На время праздничных дней все муниципальные службы города были переведены в режим повышенной готовности. Была поставлена задача исключить возникновение чрезвычайных ситуаций. С задачей специалисты наших служб справились, – отметил Дмитрий Бердников.

Мэр Иркутска также подчеркнул, что городские котельные обеспечивают теплоснабжением и горячей водой жилые дома и социальные объекты, поэтому крайне важно следить за их бесперебойным функционированием. Муниципалитет провел значительный объем работ по ремонту теплосетей и оборудования.

Котельная на улице Полярная ранее принадлежала мясокомбинату «Иркутский». В 2017 году собственник отказался от эксплуатации теплоисточника, обеспечивающего подачу горячей воды и обогрев четырех социально значимых объектов и 37 многоквартирных домов с населением около четырех тысяч человек. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, муниципалитет взял на себя эксплуатацию котельной. На теплоисточнике был проведен капитальный и текущий ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования.

Кроме того, Дмитрий Бердников посетил котельную в микрорайоне Зеленый, которую передало в собственность муниципалитету министерство обороны России в 2018 году.

Котельная отапливает жилые дома, в которых проживают более 10 тысяч человек, два детских сада, школу, поликлинику, а также воинскую часть РВСН.

– На момент передачи теплоисточника в собственность города из семи котлов ни один не отвечал техническим требованиям, все они были аварийными. В 2018 и 2019 годах в котельной был проведен значительный объем работ в рамках капитального и текущего ремонтов. В микрорайоне Зеленый заменили более 12 километров сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, – рассказал заместитель директора МУП «ТЭСИ» Александр Чернов.

В 2018 году министерство обороны передало на баланс муниципалитета и котельную на улице Карпинской. На теплоисточнике также был проведен капитальный ремонт.