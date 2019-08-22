Иркутск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэрия презентовала проект благоустройства сквера дружбы Иркутска и Пфорцхайма. Он расположится на пересечении улиц Степана Разина и Чкалова.

Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятие состоялось в рамках визита делегации Немецко-Русского общества города Пфорцхайма и округа Энц по случаю 20-летия со дня подписания соглашения о расширении дружбы и сотрудничества между Иркутском и Пфорцхаймом (Германия).

– За годы сотрудничества между нашими городами сложились тесные двусторонние отношения в области культуры, образования, социальной политики и медицины. В будущем сквере центральное место будет отведено скульптуре известного немецкого мастера Рене Дантеса. Она будет олицетворять крепкие дружеские и культурные связи жителей двух городов, – отметил исполняющий обязанности начальника управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации Иркутска Антон Чернышов.

Как отметили представители делегации, сквер должен стать современным пространством, соединяющим в себе культурные элементы двух городов. Планируется, что территория на пересечении улиц Степана Разина и Чкалова будет благоустроена в 2020 году. Кроме того, гости из Германии вручили капсулу с пожеланиями жителей Пфорцхайма в адрес иркутян. До благоустройства она будет храниться в музее истории Иркутска, а затем займёт своё место в сквере дружбы двух городов.