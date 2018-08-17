В мэрии Иркутска прокомментировали размещение плакатов и афиш на зданиях учреждений культуры

Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Учреждениям культуры в Иркутске предложили установить специально отведенные места для размещения информационных материалов – плакатов, афиш и объявлений. Размещение их на зданиях противоречит правилам городского благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.

Речь об этом шла 17 августа в администрации Правобережного округа города на совещании с представителями министерства культуры и архивов Иркутской области.

Как пояснила начальник департамента потребительского рынка администрации Иркутска Анна Дудкевич, правилами благоустройства, утвержденных решением думы города Иркутска регламентировано размещение таких материалов только в специально отведенных местах. Это информационные щиты, доски, стенды, стойки, тумбы и другие устройства, предназначенные именно для этого, но никак не здания, включая объекты культурного наследия, в которых расположены и осуществляют свою деятельность учреждения культуры.

Отмечается, что действия администрации Иркутска по демонтажу афиш, плакатов, объявлений и прочих информационных материалов являются законными и обоснованными.