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06.09.2018

Мэрия выиграла суд по демонтажу незаконного билборда в центре Иркутска

Иркутск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Суд признал законными действия администрации Иркутска по демонтажу рекламной конструкции на остановке общественного транспорта «Площадь Декабристов». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Соответствующее решение вынесено Арбитражным судом Иркутской области и оставлено без изменения Четвертым арбитражным апелляционным судом 5 сентября.

Самовольно размещенная рекламная конструкция выявлена в ходе мониторинга территории города в 2017 году. Владельцу было выдано предписание о необходимости проведения демонтажа, которое он не исполнил. В августе того же года конструкция демонтирована в принудительном порядке, после чего владелец обратился в Арбитражный суд Иркутской области с требованием признать действия администрации незаконными.

В ходе судебного разбирательства установлено, что  разрешение было выдано рекламораспространителю на установку рекламной тумбы возле дома № 103 по улице Декабрьских Событий. Однако двусторонний билборд был размещен возле дома № 92 А по улице Декабрьских Событий. В связи с этим Арбитражный суд Иркутской области пришёл к выводу о правомерности демонтажа на основании предписания мэрии. Истец это решение попытался оспорить.

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