Металлурги высадили рябиновую аллею у Братской детской городской больницы

Братск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На территории Братской детской городской больницы по инициативе рабочего совета Братского алюминиевого завода высадили почти две сотни молодых деревьев. Неприглядный ранее участок Братской детской городской больницы теперь украшают 70 рябин и сотня декоративных изящных кустарников рябинолистника, сообщает БСТ . Новые зеленые соседи скрасят прогулки маленьких пациентов стационара, уверены металлурги. Сегодня экодобровольцев объединила "Зеленая волна" РУСАЛа. Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа: «В весенние дни, практически на всех территориях присутствия РУСАЛа, работники завода, молодежное движение, а в этом году уже и производственные советы: участники и руководитель, высаживают деревья. Акцию мы назвали "Зеленая волна". В этой акции мы принимаем участие более 5 лет, сегодня максимальное количество участников, почти 150 человек. Это и ребята с техникума, и заводчане». Похвастать двумя сотнями новых растений в детской горбольнице могут благодаря участникам недавно созданного рабочего совета БрАЗа. Озеленить территорию медучреждения инициативные заводчане решили на первом же заседании. Николай Очкас, председатель рабочего совета БрАЗа: «Как вы видите, больница у нас отремонтирована, но, к сожалению, территория была не до конца благоустроена поэтому мы поддержали инициативу нашей молодежи, поддержал рабочий совет, поддержало руководство Братского алюминиевого завода и мы пришли с этой акцией поучаствовать, поддержать молодежь и сделать для города очень приятное и полезное дело. Эти деревья, которые мы сегодня садим с любовью с душой и с желанием, будут расти и создавать уют и хорошее настроение для наших братчан». В акции приняли участие и Центр социальных программ РУСАЛа, и члены профсоюза БрАЗа, и Молодежный совет предприятия. Наталья Налоева, председатель Молодежного совета БрАЗа: «У нас очень инициативный Молодежный совет и молодые металлурги поддерживают любую нашу инициативу, особенно, когда речь идет о помощи детям. Детишки здесь лежат подолгу, им нужно гулять. Площадка здесь есть, но, к сожалению, деревьев нет. Сегодня мы вносим свой вклад для того, чтобы территория Детской городской больницы стала немного уютнее». Андрей Аксютин, председатель профсоюзной организации электролизного цеха №3 БрАЗа: «Как только узнал об этой акции, сразу принял решение присоединиться. Потому, что мне не все равно в каком городе я живу. Я люблю свой город и считаю, что все вместе мы можем сделать его чистым и зеленым». Руководство больницы тепло встретило предложение металлургов. Медики признаются: без деревьев благоустройство территории выглядело незавершенным. Ольга Гавазюк, заместитель главного врача Детской городской больницы Братска по медицинской части: «Значение огромное. Посмотрите, какая у нас красивая территория: возле поликлиники уложен газон, территория замечательная, но не полностью. Мы очень рады, что желание нам помочь и наши желания совпали. У нас теперь будет такая красота, территория будет облагорожена, нашим детям будет замечательно, они будут быстрее выздоравливать. Это инициатива металлургов, мы им очень благодарны». Пример металлургов оказался заразителен. Подобную акцию теперь планируют провести и в Энергетике. Владислав Минченко, начальник цеха тепловой автоматики и измерений ТЭЦ-6: «Очень рад, что такие акции, как "Зеленая волна" у нас в городе проводятся. Мы встречаемся с жителями, у них очень большой запрос на озеленение, каждый хочет в этом участвовать. Огромное количество людей хотят своими руками посадить дерево. Я сам из Энергетика и мы с удовольствием поддерживаем эту акцию и очень скоро продолжим садить деревья в Энергетике». Сегодня практически все посаженные деревья снабдили именными табличками волонтеров. Останавливаться на этом производители крылатого металла не намерены. В планах – масштабное озеленение призаводской территории, яхт-клуба и Парка металлургов. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: браз

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