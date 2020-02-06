Мини-лекторий, «аллея спортсменов» и променад на набережной: иркутяне – о взгляде на благоустройство в Академгородке

Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском Академгородке для благоустройства в 2021 году предлагается две площадки. Иркутяне 5 февраля на сессии соучаствующего проектирования общественных пространств в Свердловском округе поделились своим взглядом на реновацию микрорайона. На рейтинговое голосование выставят территорию дендропарка и горнолыжной трассы. Местные жители считают, что здесь должно быть минимальное и максимально корректное благоустройство. Главное, чтобы остались все зелёные насаждения, которые годами высаживали сотрудники Иркутского научного центра СО РАН. Однако нужно провести санацию кустарников и деревьев по методике СИБИФРа. В дендропарке обязательно нужно сохранить также растительность и почву, а значит, при обновлении пешеходных дорожек нужно использовать экоматериалы, а не асфальтобетон. Никаких коммерческих и капитальных строений тут быть не должно, но хорошо бы установить минилекторий, например, из дерева. Здесь можно было бы проводить лекции на открытом воздухе и для детей, и для студентов, и для взрослого поколения. Для пожилых людей стоило бы обустроить как дорожки для ходьбы, так и зоны тихого отдыха, а для собачников – место для выгула и тренировки питомцев. Также жители хотели бы видеть здесь умное освещение и лавочки в виде артобъектов. В той части, где существует горнолыжная трасса, нужен безопасный пешеходный переход на улице Улан-Баторская, а со стороны улицы Фаворского обязательно надо сделать парковочный карман. Вопрос с парковками особенно актуален для района двух ледовых дворцов. Участок от улицы Улан-Баторская до Академической развязки – вторая территория, которую поставят на голосование. Среди предложений – многоуровневая парковка, а также освобождение участка, который сейчас занят картингом. Ещё одна первоочередная задача – безопасный переход для пешеходов от станции Академическая до ледовых дворцов. Поскольку для строительства бенди-центра, тут вырубили ели, местные жители пожелали озеленить территорию и создать «аллею спортсменов». Также предлагается идея парковой зоны, где можно будет проводить выставки, детские и семейные мероприятия. Также нужна территория для выгула собак. Чуть ниже спортобъектов требует обновления набережная Ангары. В перспективе её можно будет замкнуть со спорт-парком «Поляна» – тогда иркутяне получат ещё один променад. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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