МинЖКХ Иркутской области намерено решить проблему обеспечения жителей Вихоревки качественной питьевой водой

Вихоревка, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения Вихоревке из областного бюджета будет выделено 77,2 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как пояснил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров, общая протяженность сетей холодного водоснабжения в Вихоревке составляет около 58,6 км. В городе действуют три основных системы водоснабжения, но в обслуживании населения и социальных объектов участвуют две из них: « Река Вихорева» и «Подземный водозабор». В настоящее время очистка и обеззараживание воды, подаваемой населению для холодного водоснабжения не производится, но лабораторные испытания питьевой воды из резервуара поверхностного водозабора проводятся ежедневно.

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Вихоревского муниципального образования Анна Попова сообщила, что территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Иркутской области постоянно проводит мониторинг качества питьевой воды в Вихоревке. С 2012 года проведено 76 исследований, в 66 из них показатель общей жесткости воды не соответствовал нормативу и превышал заданные значения. В соответствии с этим было намечено построить станцию умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды производительностью 2500-3000 кубометров в сутки.

– Это позволяет сделать участие в региональной государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области на 2019-2024 годы». Проектно-сметная документация на строительство объекта составлена: проведены инженерные изыскания, получены положительные заключения государственной экспертизы на проекты и достоверность сметной стоимости. Конечно, это все потребовало определенного времени, – сообщил глава Вихоревского муниципального образования Николай Дружинин.

В проекте запланирована подготовка воды по определенной схеме: сначала одноступенчатое Na-катионирование, затем обеззараживание методом ультрафиолетового облучения. Также предусмотрено периодическое санирование трубопроводов раствором гипохлорита натрия.

– После строительства станции умягчения, целью которой является получение питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН, проблема обеспечения жителей Вихоревки качественной питьевой водой будет решена, – сказал Евгений Ветров.