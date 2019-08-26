На берегоукрепление в Листвянке будут повторно искать подрядчика

Иркутский район, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области планирует провести новый аукцион на берегоукрепление в посёлке Листвянка Иркутского района. Об этом со ссылкой на губернатора региона Сергея Левченко сообщает ИА «Ирсити».

– Организация, которая выиграла аукцион, потом предложила техническое решение по экономии проекта. Давайте мы изменим конструкцию берегоукрепления. Эта конструкция уже была раньше испробована, она не годится, мы отказали, потом пошла борьба, – сказал губернатор.

По его словам, у Иркутской области есть поддержка Минприроды РФ в этом вопросе. Правительство региона намерено придерживаться уже разработанного проекта.

Сроки проведения нового конкурса Сергей Левченко не назвал, потому что сейчас всё ещё идут судебные заседания. По его мнению, ситуация может дойти до Верховного суда и затянуться на два-три месяца.

Напомним, в сентябре 2018 года правительство региона заключило муниципальный контракт на один миллиард рублей с подрядной организацией «Больверк» на работы по укреплению берега Байкала в Листвянке. С этого момента у подрядчика возникли обязательства, которые фирма отказалась выполнять. Вместо этого компания инициировала корректировку проектных решений в части замены конструкций берегоукрепления на вертикальную стенку типа «Больверк». Ее изготавливают из труб, которые остаются после демонтажа нефтепроводов. Правительство отклонило предложение подрядчика, поскольку такие сооружения недолговечны, кроме того, могут не выдержать ледовые нагрузки. Суд обязал подрядчика немедленно укрепить берег Байкала в Листвянке.