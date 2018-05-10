|ЖКХ
|11.05.2018
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На благоустройство дворов в Иркутске потратят 159 миллионов рублей
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Иркутск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске к середине сентября 2018 года будут благоустроены около ста дворов многоквартирных домов. Из бюджета города на эти цели направлено 159 млн рублей.
Управление капитального строительства Иркутска объявило два тендера по выбору подрядчика на проведение работ по благоустройству. Прием заявок ведется до 23 мая. 31 мая управление планирует подвести итоги конкурсов и назвать победителей, сообщает RosTender.info.
В списке
Второй
Заказчиком выступает комитет городского обустройства администрации Иркутска. Согласно документации тендера, все работы должны быть выполнены до 14 сентября 2018 года.
Напомним, благоустройство дворов ведется в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018-2022 годы».
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