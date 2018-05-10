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ЖКХ
11.05.2018

На благоустройство дворов в Иркутске потратят 159 миллионов рублей

Иркутск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»),  - В Иркутске к середине сентября 2018 года будут благоустроены около ста дворов многоквартирных домов. Из бюджета города на эти цели направлено 159 млн рублей.

Управление капитального строительства Иркутска объявило два тендера по выбору подрядчика на проведение работ по благоустройству. Прием заявок ведется до 23 мая. 31 мая управление планирует подвести итоги конкурсов и назвать победителей, сообщает RosTender.info.

В списке одного из  тендеров находится 34 объекта, благоустройство которых обойдется в 66 млн. рублей. В частности, в порядок будут приведены дворы 78-го и 98-го домов по улице Советской, 6-го и 17-го домов по улице Постышева, а также дворы по адресам Ленина, 15, Радищева, 186 и многие другие. Здесь отремонтируют проезды, обновят тротуары, поставят бордюрные камни, скамейки и урны.

Второй тендер, стоимость работ по которому оценивается в 83 млн. рублей, коснется 62-х дворов, где планируется отремонтировать проезжую часть и тротуары, нанести разметку, установить дорожные знаки, сенсорную плитку и провести озеленение. В списке – дворы домов № 1, 6, 7, 91, 90 микрорайона Первомайского, домов № 65, 75, 80, 25 микрорайона Университетского и другие.

Заказчиком выступает комитет городского обустройства администрации Иркутска. Согласно документации тендера, все работы должны быть выполнены до 14 сентября 2018 года.

Напомним, благоустройство дворов ведется в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018-2022 годы».

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