|ЖКХ
|12.09.2018
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На БрАЗе произошёл сбой электроснабжения
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Братск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На Братском алюминиевом заводе вечером 11 сентября произошёл сбой электроснабжения, не связанное с повреждением оборудования. Об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ.
Инцидент произошёл в 23.01 из-за изменений технологического процесса.
– Без предварительного уведомления диспетчерского персонала произошел сброс нагрузки на 152 МВт по третьей цепи высоковольтной линии 220 кВ «Братская ГЭС – БрАЗ», – отмечается в сообщении Минэнерго.
Ведутся аварийно-восстановительные работы.
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