На БрАЗе произошёл сбой электроснабжения

Братск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На Братском алюминиевом заводе вечером 11 сентября произошёл сбой электроснабжения, не связанное с повреждением оборудования. Об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Инцидент произошёл в 23.01 из-за изменений технологического процесса.

– Без предварительного уведомления диспетчерского персонала произошел сброс нагрузки на 152 МВт по третьей цепи высоковольтной линии 220 кВ «Братская ГЭС – БрАЗ», – отмечается в сообщении Минэнерго.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.