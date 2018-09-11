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ЖКХ
12.09.2018

На БрАЗе произошёл сбой электроснабжения

Братск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На Братском алюминиевом заводе вечером 11 сентября произошёл сбой электроснабжения, не связанное с повреждением оборудования. Об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Инцидент произошёл в 23.01 из-за изменений технологического процесса.

– Без предварительного уведомления диспетчерского персонала произошел сброс нагрузки на 152 МВт по третьей цепи высоковольтной линии 220 кВ «Братская ГЭС – БрАЗ», – отмечается в сообщении Минэнерго.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

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