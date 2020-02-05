На бульваре Постышева в Иркутске благоустроят променад

Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на бульваре Постышева намерены благоустроить променад. Об этом стало известно 4 февраля на сессии по соучаствующему проектированию общественных пространств в Октябрьском округе.

Как рассказал заммэра-председатель комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский, Иркутск получил деньги из федерального бюджета на обустройство набережной от плотины ГЭС до ТРЦ «ЯркоМолл». Работы включат в себя берегоукрепление, создание причалов для катеров, а также устройство прогулочной зоны.

– У нас остается небольшой кусочек бульвара Постышева и если его не привести в порядок, то это будет как-то не по-хозяйски, – отметил заммэра.

Как рассказал архитектор Геннадий Рузлеев, сейчас ведётся предварительный сбор информации по объекту, но уже есть некоторые намётки. Например, предлагается организовать отдельную зону для выгула собак, романтический фотоуголок с подсветкой для пар и молодожёнов, а также детские площадки и воркауты для молодёжи.

Также жители обсудили благоустройство участка улицы 6-я Советская, которая соединят бульвар Постышева и улицу Дальневосточная. Его в 2021 году планируют обустроить в первую очередь. По мнению горожан, сначала здесь нужно решить вопрос с ливнёвкой, а также с доступностью для маломобильных жителей и велосипедистов.

В свою очередь ученики школы №27, помимо прочего, предложили установить памятный знак, который бы знакомил прохожих с историей микрорайоне и именем Павла Постышева, чьим именем назван бульвар.