На набережной Ушаковки в Иркутске построят скейтпарк и площадку для фестивалей

Иркутск, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Работы по благоустройству набережной реки Ушаковка должны быть выполнены к 1 сентября. Такую задачу поставил 26 апреля в ходе рабочей поездки по Иркутску исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Проект благоустройства общественной территории «Берег реки Ушаковки» подготовлен совместно с жителями города и реализуется по программе «Формирование комфортной городской среды», напоминают в пресс-службе областного правительства.

Ранее были выполнены работы по отсыпке площадок под арт-объекты, асфальтированию вело- и пешеходных дорожек, зоны под ролледром, переустройству линии электропередач, установке лавочек и другие. В этом году пройдет второй этап: обустроят скейтпарк, пространство для проведения фестивалей, смонтируют сцену, посадят живую восьмиметровую ель для проведения новогодних праздников. В плане также модернизация проезжей части, там будет разноцветный асфальт.

Игорь Кобзев отметил, что все работы должны быть завершены до 1 сентября. Также необходимо, чтобы подрядчики устранили все замечания по первому этапу благоустройства до 1 июня.

В планах и реконструкция набережной реки Ангары на участке от мемориала «Вечный огонь» до устья реки Ушаковка. В феврале 2020 года указанный объект был включен в рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. За него проголосовали около 8000 человек. На территории необходимо провести озеленение, обустроить детские площадки, установить беседки или скамейки с теневыми навесами, выделить велодорожки, создать функциональные зоны для занятий спортом, провести ремонт тротуарного покрытия.

К реализации планируется приступить в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

– Несмотря на непростую ситуацию с коронавирусной инфекцией, мы продолжаем текущую деятельность, в том числе, и по благоустройству территорий региона. Нижняя набережная – визитная карточка Иркутска. До 30 мая нужно сделать проектные решения для этой зоны, затем мы определим дальнейшие действия по развитию этой территории, – подчеркнул глава региона.