На «Народные инициативы» в Аларском районе выделили 16,5 миллионов рублей

Аларский район, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Публичные слушания в рамках проекта «Народные инициативы» партии «Единая Россия» завершились в Аларском районе. Народные сходы прошли во всех 17 муниципальных образованиях района. В течение месяца местные жители обсуждали перечень мероприятий на 2020 год. В слушаниях приняли участие партийцы Аларского районного местного отделения «Единой России», сообщает пресс-служба реготделения ЕР.

По инициативе жителей района на средства «Народных инициатив» будут приобретены комплекты школьной ростовой мебели в Аларскую, Алятскую, Бахтайскую, Зонскую, Иваническую, Идеальскую, Могоеновскую, Табарсукскую, Забитуйскую средние школы и Егоровскую общеобразовательную школу. На эти цели выделен 1 млн 112 тысяч рублей.

В посёлке Кутулик на средства «Народных инициатив» приобретут вакуумную (ассенизационную) машину для МКУ «Комитет по образованию», проектор и экран для «Краеведческого музея», оргтехнику для оцифровывания книжного фонда для «МЦБ им. А.В. Вампилова», интерактивный мобильный комплект для детской школы искусств им. А.Ф. Зонхоева, тренировочные костюмы и футбольную форму для ДЮСШ, проведут монтаж системы видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации в «Межпоселенческом культурном Центре Досуга». Также закупят оборудование для медицинского кабинета в Зонской СОШ.

В целом на мероприятия в рамках партийного проекта «Народные инициативы» Аларскому району выделено 16 млн 557 тысяч рублей. Финансирование инициатив распределено между муниципальными образованиями следующим образом: МО «Кутулик» выделено 2 млн 826 тысячрублей, МО «Забитуй» – 904 тысячи рублей, МО «Иваническ» – 624 тысячи рублей, МО «Куйта» – 576 тысяч рублей, МО «Могоенок» – 521 тысячу рублей, МО «Маниловск» и «Нельхай» – по 456 тысяч рублей, МО «Бахтай», «Аляты», «Ангарский» – 400 тысяч рублей, МО «Александровск», «Ныгда», «Табарсук», «Тыргетуй», «Зоны» – 300 тысяч рублей, МО «Егоровск» – 261 тысячу рублей.

– Все муниципальные образования района участвуют в партийном проекте «Народные инициативы». Больше всего средств будет направлено в поселок Кутулик, где будет проходить ремонт дорожного полотна. Однако инициативы жителей будут реализованы в каждом МО района. Где-то будет осуществляться закупка мебели, техники, костюмы и обувь в ДК и школы, а также будет проведен во многих местах текущие ремонты, установка уличного освещения, – рассказала исполнительный секретарь Аларского районного отделения Партии Наталья Иванова.

Напомним, проект «Народные инициативы», реализуемый в Иркутской области с 2011 года по предложению депутатов фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Иркутской области, направлен на улучшение качества жизни в муниципалитетах региона.