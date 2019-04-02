На некачественный капремонт в домах Иркутска пожаловались общественники

Иркутск, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские активисты ОНФ обратились в правительство региона и прокуратуру области по проблемам капремонта домов в областном центре.

Общественники предложили председателю правительства региона рассмотреть возможность системного решения недостатков в работе фонда капремонта, а также оказать содействие в решении проблем жителей, добивающихся качественного капремонта своих домов, сообщает пресс-служба реготделения ОНФ. В обращении в надзорное ведомство активисты попросили принять меры прокурорского реагирования в отношении регоператора и подрядных организаций, не обеспечивших надлежащее выполнение обязательств по капремонту жилья.

По обращениям жителей активисты провели рейд по домам на улице 5-й Армии. Жители дома №71 сообщили, что капремонт у них должен был закончиться еще 30 октября 2018 года, но не завершен до сих пор. Общественники вместе с собственниками квартир поднялись на чердак дома и осмотрели крышу.

– Усиление балок выполнено непонятным образом. В примыкании конструкций видно множество просветов, новые балки и стропила прикреплены к старым, – отметил член регионального штаба ОНФ Сергей Батукаев.

Один из собственников жилья Андрей Попонин сообщил, что в план капремонта в 2018 году входили замена стояков отопления и горячего водоснабжения, ремонт теплового узла и кровли. В апреле прошлого года подрядчик прикрепил объявление, в августе приступил к работе. Ремонт крыши начался в холода. Как рассказал иркутянин, работы длились всю зиму, и на замечания жильцов подрядчик не реагировал.

По его словам, Фонд капремонта Иркутской области совместно с жильцами выдал подрядчику предписание по устранению недоделок в срок до 28 февраля 2019 года, но ничего сделано не было.

– Когда жители увидели кровлю, засыпанную ровным слоем битого кирпича, возмутились и остановили работы. Нужно все снимать и переделывать. Мы всего-навсего просим качественно провести работы, за которые будут уплачены деньги, чтобы кровля простояла 30 лет до следующего капремонта, – поделился Андрей Попонин.

Представитель совета дома Марина Камбалина рассказала, что претензии жителей связаны и с тем, что подрядчик до сих пор не сдал тепловой узел. По ее словам, переплата по каждой квартире увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом. Дом простоял без крыши практически всю зиму.

Представитель управляющей компании Татьяна Ермакова подчеркнула, что жители многократно обращались в фонд капремонта, также жаловались в прокуратуру города на бездействие регоператора. По ее словам, в доме переделали систему отопления и не передали документацию управляющей компании.

– При ремонте крыши мы неоднократно вызывали регоператора для фиксации нарушений, отправляли акты и письма жильцов, но лишь на прошлой неделе генеральный подрядчик решил сменить субподрядчика, – сказала Татьяна Ермакова.

По словам представителей ОНФ, подрядчик выиграл у регоператора объем работ и нанял субподрядчика подешевле – в этом и заключалась системная проблема и ошибка.