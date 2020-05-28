На обустройство ливневой канализации в Иркутске требуется 10 миллиардов рублей

Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На первоочередные мероприятия по строительству ливневой канализации в Иркутске, в которые включены 104 объекта, требуется около 10 млрд рублей. Об этом 27 мая на думских слушаниях доложил начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Дмитрий Анчутин.

Он пояснил, что актуализацию схемы «ливневки», по итогам которой выяснились потребности города, мэрия провела в 2018 году.

Вместе с тем, подчеркнул он, строительство систем ливневой канализации отдельно от строительства и реконструкции автодорог не входит в состав целей и задач национальных и федеральных проектов. Комитет городского обустройства администрации Иркутска направлял в региональные МинЖКХ и Минстрой обращение о софинансировании строительства «ливневки». Но там пояснили, что это возможно, если строительство ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прочих случаях нет механизмов предоставления субсидии.

По словам Дмитрия Анчутина, программа, в которой внимание уделено только ливневой канализации, нецелесообразна. К проблеме надо подходить комплексно, считает он. Кроме того, будучи самостоятельной, такая программа имела бы несколько пересечений с программами по строительству дорог и инженерной инфраструктуры.

Со своей стороны, депутаты думы Иркутска настаивают на разработке в городе отдельной программы по строительству ливневой канализации. По мнению депутата Юрия Коренева, если на уровне города это невозможно, то можно выйти с инициативой и в область. Депутат Виталий Матвийчук отметил, что, вероятно, с приходом нового мэра [Руслана Болотова] администрация начнет входить в нацпроект по дорогам не только с текущим, но и с капитальным ремонтом.

– В моем понимании программа – это не просто перечень необходимых мероприятий, но еще и финансирование, этапность, очередность, приоритетность задач, – заявил депутат Алексей Савельев, подчеркнув, что, по его мнению, нецелесообразно наоборот обустраивать «ливневку» в рамках нескольких других программ. – Отдельная программа позволит работать по ней более эффективно.

По итогам обсуждения руководитель аппарата гордумы Андрей Южаков отметил, что в предвыборной программе Руслана Болотова отдельным ключевым пунктом стояло как раз решение проблемы ливневой канализации в городе.

– Он отмечал, что будет разработана отдельная программа под это. Коллеги из комитета, возможно, пока просто не в курсе, – пояснил он. – При разработке этой программы нужно будет только уточнить детали, чтобы избежать пересечений.