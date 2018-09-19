На территории городка ИВВАИУ в Иркутске завершается благоустройство дворов

Иркутск, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На территории городка ИВВАИУ в Иркутске завершается благоустройство дворовых территорий.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, сегодня, 20 сентября, там прошло выездное совещание сотрудников мэрии под руководством мэра Дмитрия Бердникова.

– Дворы в ИВВАИУ не ремонтировались несколько десятилетий. В этом году несколько придомовых территорий приводят в порядок комплексно. Здесь не только укладывают новый асфальт и обустраивают тротуары, также устанавливают тренажеры, воркауты, детские и спортивные площадки, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Кроме того, на территории бывшего военного городка мы начали благоустройство «Курсантского сквера».

Во дворах по адресам улица Советская, 176/199 и Советская, 176/160 проведены все работы по устройству асфальтобетонного покрытия, тротуаров, бордюров, ограждений. Установлены малые архитектурные формы: тренажеры, баскетбольные кольца, турники, детские игровые площадки.

В 2018-ом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Октябрьском районе ведется благоустройство 43 дворовых территорий, 23 из них – комплексно, по расширенному перечню работ.

– В этом году на территории округа мы ввели практику создания так называемых «тематических дворов». Совместно с жителями проводим собрания, обсуждаем многочисленные предложения и принимаем решение о воплощении той или иной идеи на примере конкретного двора, – отметил глава Октябрьского округа Владимир Преловский.

Всего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году в Иркутске отремонтируют 213 дворов, 117 из них – комплексно. Работы ведутся в соответствии с графиком.