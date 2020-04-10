На центральных улицах Иркутска моют и меняют дорожные ограждения

Иркутск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На центральных улицах Иркутска проведены работы по мойке ограждений, уборке тротуаров и лотков, заменены пешеходные ограждения на улицах Ленина, Горького, Нижняя Набережная. Пресс-служба мэрии сообщает, что также проведен ямочный ремонт.

На территории всего Правобережного округа идет уборка общественных пространств, территорий, прилегающих к магистралям, санитарная и формовочная обрезка деревьев. Работы выполняются с 1 апреля в рамках месячника по санитарной очистке города, благоустройству и озеленению.

Более чем на 40 участках ежедневно идет санитарная очистка, в том числе на скверах имени Кирова, Сигеки Мори, на улицах Канадзавы и Карла Маркса. Поддерживается порядок у мемориала Вечный огонь, у памятников. Совместно с сотрудниками МКУ «Безопасный город» и пожарных частей проведен отжиг территории общей площадью 10 гектаров между микрорайоном Топкинский и Радищевским кладбищем.

Также в Правобережном округе от мусора и листвы очистили 158 дворовых территорий многоквартирных жилых домов, ежедневно проводят дезинфекцию подъездов около 800 домов. 355 детских и спортивных площадок ограждены сигнальными лентами, чтобы ограничить доступ к ним детям и подросткам.

Подобные мероприятия выполняются для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Также дезинфицирующими средствами обрабатываются остановочные пункты, лавочки, территории общественных пространств. Кроме этого, сотрудники комитета контролируют соблюдение режима самоизоляции граждан, совместно с представителями правоохранительных органов проверяют правомерность работы различных организаций.