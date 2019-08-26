На въезде в Братск отреставрировали стелу

Братск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Стелу «Братск», расположенную на въезде в город у кольцевого перекрестка жилого района Порожский, отремонтировали в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба местной мэрии.

За минувшие годы поверхность стелы стала загрязняться, а некоторые её элементы постепенно разрушались. Причем, не исключено, что здесь свое воздействие оказали не только природные факторы, но и человеческий, говорят в администрации Братска.

Во время ремонта рабочие обновили существующую металлоконструкцию. Они изготовили и установили на стеле буквы красного цвета и герб в официально установленном цветовом исполнении. На буквы и герб нанесена светоотражающая пленка: когда на них попадает свет фар, они светятся.

Также были изготовлены из композитного материала и смонтированы в нижней части стелы тематические барельефы «Братская ГЭС» и «Братский острог» синего цвета. Благодаря светоотражающим свойствам материалов, стелу хорошо видно издалека даже ночью.

На проведение реконструкции стелы из городского бюджета было выделено 240 тысяч рублей.