Наталья Дикусарова побывала в нескольких районах Приангарья с депутатской проверкой

Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова проверила ход работ на объектах в регионе в рамках депутатского контроля. Как сообщает пресс-служба ЗС, график двух рабочих дней был насыщенным: посещение многочисленных объектов, строительство и ремонт которых завершился в 2017-2018 годах, и тех, реконструкция и возведение которых начаты или продолжаются в этом году, встречи с мэрами муниципальных образований, главами, депутатами районных и городских дум, подрядчиками, участвующими в строительстве, и жителями населенных пунктов. В поездке председателя бюджетного комитета Наталью Дикусарову сопровождала депутат Законодательного собрания от избирательного округа №16 Ольга Безродных. Контроль строящихся объектов, средства на которые выделяются из федерального и областного бюджета, требует пристального внимания председателя бюджетного комитета. Особое внимание уделено ремонту и благоустройству дворов, общественных территорий, парков и скверов. На это из бюджетов разных уровней выделяются значительные средства, а качество выполняемых работ – главное требование к подрядным организациям. Цель поездки – проверить не только начало новых работ, но и качество тех, что были выполнены в прошлом году. Аларский район впервые участвует в программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году администрация взяла на себя обязательства по благоустройству дворовой территории около многоквартирных домов в поселке Кутулик. Потребуется финансирование на облагораживание придомовой территории, укладку асфальта на проезжей и пешеходной части. Заларинский район в прошлом году уже принимал участие в проекте, в этом году участникам предстоит, учитывая наработки 2018 года, провести более масштабные работы по благоустройству общественной территории в поселке Тыреть. В поселке Залари большой объем работ будет проведен в Центральном парке – благоустройство коснется пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, зон отдыха, детской и спортивной площадок. Будут установлены новые скамейки и урны, преобразится входная группа, будет установлено современное освещение. – Посмотрели итоги работы прошлого года. Участвовали и Залари, и Тыреть. Жители довольны, территории, где реализованы проекты, изменились до неузнаваемости. Особенно порадовались виду парка напротив ДК «Современник» в Заларях. Прошлись по дворам. Надо отметить, что глава Заларей продолжает работы во дворах и в этом году, уже с привлечением средств местного бюджета в дополнение к тому, что сделано по программе «Комфортная среда». Жители обратились с рядом предложений. Мэр района Владимир Самойлович активно помогает бюджетам территорий, участвующих в программе, да и вся администрация района – активный участник проекта, – сообщила Наталья Дикусарова. Особое внимание депутат уделила комфортной городской среде Саянска, который является одним из лидеров в реализации федеральной программы ФКГС в Иркутской области. Только в этом году реконструкция ожидает более 20 дворов и общественных территорий. На части из них работы в полном разгаре, на остальных все подготовлено к началу благоустройства. – Реализация проекта в Саянске продолжается и в этом году. Кипит работа во дворах. Готовность 100% начать работы на общественных территориях. Прошли по дворам с мэром Олегом Боровским, председателем думы и депутатами. Каждого, кого встретила во дворах, спросила, все ли пожелания учтены, все ли жители довольны. Были дополнительные пожелания по детским и спортивным площадкам, решения по ним приняли на месте. Отмечу, что учтены все мелочи, нет никаких недочетов, сделано настолько в уважении и внимании к жителям, что поражает. Вызвала уважение позиция и подход управляющих компаний. Они участвуют в реализации мероприятий и своими трудовыми ресурсами, и деньгами, – отметила Наталья Дикусарова. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: аларский район

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