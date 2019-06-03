ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
ЖКХ
04.06.2019

Наталья Дикусарова побывала в нескольких районах Приангарья с депутатской проверкой

Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова проверила ход работ на объектах в регионе в рамках депутатского контроля.

Как сообщает пресс-служба ЗС, график двух рабочих дней был насыщенным: посещение многочисленных объектов, строительство и ремонт которых завершился в 2017-2018 годах, и тех, реконструкция и возведение которых начаты или продолжаются в этом году, встречи с мэрами муниципальных образований, главами, депутатами районных и городских дум, подрядчиками, участвующими в строительстве, и жителями населенных пунктов. В поездке председателя бюджетного комитета Наталью Дикусарову сопровождала депутат Законодательного собрания от избирательного округа №16 Ольга Безродных.

Контроль строящихся объектов, средства на которые выделяются из федерального и областного бюджета, требует пристального внимания председателя бюджетного комитета. Особое внимание уделено ремонту и благоустройству дворов, общественных территорий, парков и скверов. На это из бюджетов разных уровней выделяются значительные средства, а качество выполняемых работ – главное требование к подрядным организациям. Цель поездки – проверить не только начало новых работ, но и качество тех, что были выполнены в прошлом году.

Аларский район впервые участвует в программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году администрация взяла на себя обязательства по благоустройству дворовой территории около многоквартирных домов в поселке Кутулик. Потребуется финансирование на облагораживание придомовой территории, укладку асфальта на проезжей и пешеходной части.

Заларинский район в прошлом году уже принимал участие в проекте, в этом году участникам предстоит, учитывая наработки 2018 года, провести более масштабные работы по благоустройству общественной территории в поселке Тыреть. В поселке Залари большой объем работ будет проведен в Центральном парке – благоустройство коснется пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, зон отдыха, детской и спортивной площадок. Будут установлены новые скамейки и урны, преобразится входная группа, будет установлено современное освещение.

– Посмотрели итоги работы прошлого года. Участвовали и Залари, и Тыреть. Жители довольны, территории, где реализованы проекты, изменились до неузнаваемости. Особенно порадовались виду парка напротив ДК «Современник» в Заларях. Прошлись по дворам. Надо отметить, что глава Заларей продолжает работы во дворах и в этом году, уже с привлечением средств местного бюджета в дополнение к тому, что сделано по программе «Комфортная среда». Жители обратились с рядом предложений. Мэр района Владимир Самойлович активно помогает бюджетам территорий, участвующих в программе, да и вся администрация района – активный участник проекта, – сообщила Наталья Дикусарова.

Особое внимание депутат уделила комфортной городской среде Саянска, который является одним из лидеров в реализации федеральной программы ФКГС в Иркутской области. Только в этом году реконструкция ожидает более 20 дворов и общественных территорий. На части из них работы в полном разгаре, на остальных все подготовлено к началу благоустройства.

– Реализация проекта в Саянске продолжается и в этом году. Кипит работа во дворах. Готовность 100% начать работы на общественных территориях. Прошли по дворам с мэром Олегом Боровским, председателем думы и депутатами. Каждого, кого встретила во дворах, спросила, все ли пожелания учтены, все ли жители довольны. Были дополнительные пожелания по детским и спортивным площадкам, решения по ним приняли на месте. Отмечу, что учтены все мелочи, нет никаких недочетов, сделано настолько в уважении и внимании к жителям, что поражает. Вызвала уважение позиция и подход управляющих компаний. Они участвуют в реализации мероприятий и своими трудовыми ресурсами, и деньгами, – отметила Наталья Дикусарова.

Тэги:
 
Другие новости раздела «ЖКХ»:
Наталья Дикусарова побывала в нескольких районах Приангарья с депутатской проверкой04.06.2019
Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова проверила ход работ на объектах в регионе в рамках депутатского контроля.
Берег реки Ушаковки благоустроят в Иркутске этим летом04.06.2019
Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Управление капитального строительства города Иркутска выбирает подрядчика для проведения работ по благоустройству общественной территории "Берег реки Ушаковки". Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 17 июня.
Иркутскстат проанализировал состояние канализаций в Приангарье в 2018 году04.06.2019
-2018-
Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Одним из основных направлений деятельности канализаций является очистка сточных вод. В Иркутской области в 2018 году при относительно благоприятной ситуации в целом по области в ряде городов и районов уровень стоков, пропущенных через очистные сооружения, остается очень низким, сообщает Иркутскстат.
В Иркутской области изношены больше половины коммунальных сетей03.06.2019
2019-06-03-08-25-57
Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из-за незначительности ежегодного обновления коммунальных сетей уровень их износа остаётся высокой. Требуют замены от 31% до 56% сетей, сообщает Иркутскстат.
В Иркутске на острове Конный установят детский городок с качелями, горками и лабиринтом03.06.2019
Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»),  - Этим летом на острове Конный в Иркутске появится современная детская площадка, а территория вокруг нее будет благоустроена. В настоящее время администрация города выбирает подрядчика для проведения работ, итоги электронного аукциона станут известны 6 июня.
Жителям Братска, Тайшета и Саянска плату за ТКО с 1 июля будут начислять, исходя из количества прописанных в квартире01.06.2019
Иркутская область, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области изменило способ оплаты за коммунальную услугу по обращению с ТКО на территории городов Братск, Саянск, Тайшет, начиная с 1 июля 2019 года.
Металлурги высадили рябиновую аллею у Братской детской городской больницы31.05.2019
2019-05-31-09-54-52
Братск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На территории Братской детской городской больницы по инициативе рабочего совета Братского алюминиевого завода высадили почти две сотни молодых деревьев.
В Братске 1 июня начнут работать фонтаны31.05.2019
-1-
Братск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Летом в Братске по 12 часов в день будут работать шесть фонтанов, запустить их планируется 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба братской администрации.
В Ангарске до сих пор не запустили 20 новых лифтов30.05.2019
-20-
Ангарск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске из 103 лифтов, заменённых по программе капитального ремонта, в эксплуатацию до сих пор не ввели 20. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
Корпоративные волонтёры провели в Иркутске акцию «17 деревьев весны»29.05.2019
2019-05-29-10-22-18
Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В субботу, 25 мая, на острове Конный корпоративные волонтёры Иркутской области провели акцию «17 деревьев весны». Организаторами и участниками мероприятия выступили сотрудники 11 компаний, включая En+ Group, ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», Ростелеком, Леруа Мерлен, Иркутскую нефтяную компанию, Т.Б.М., ООО «Нестле Россия», банк ВТБ (ПАО) – членов Иркутского отделения Национального совета по корпоративному волонтерству (ИО НСКВ).
«Поляна Сбербанка» появилась в Иркутске29.05.2019
Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 мая появилась «Поляна Сбербанка». В рамках «Зеленого марафона» сотрудники банка высадили на площадке более 120 саженцев, сообщает пресс-служба банка.
В Зиминском районе участники акции «Чистая страна» вывезли 12 кубометров мусора28.05.2019
2019-05-28-09-12-44
Зиминский район, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Зиминском районе проведена акция «Чистый лес – территория без огня» в рамках партийного проекта «Чистая страна».
Юрлицам в Приангарье пообещали в несколько раз снизить нормативы накопления ТКО27.05.2019
2019-05-27-09-31-31
Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - О переходе Иркутской области с 1 января 2019 года на новую систему обращения с ТКО и вариантах ее корректировки главе региона Сергею Левченко доложил руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов во время рабочего совещания.
Иркутян приглашают принять участие в акции «Посади дерево – подари планете жизнь» 25 мая24.05.2019
2019-05-24-04-26-38
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Восьмая ежегодная городская акция «Посади дерево – подари планете жизнь» пройдет в Иркутске 25 мая в роще микрорайона Синюшина Гора.
В Иркутске в 2019 году благоустроят 18 общественных пространств и около 230 дворов23.05.2019
-2019-18-230-
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в этом году будет благоустроено 18 общественных пространств и около 230 дворов. В том числе 79 дворовых территорий планируется благоустроить комплексно. Об этом со ссылкой на мэра областного центра Дмитрия Бердникова сообщает пресс-служба городской администрации.
В центре Иркутска вандалы уничтожили несколько молодых деревьев22.05.2019
2019-05-22-04-17-31
Иркутск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на «Иерусалимской горе» вандалы уничтожили несколько молодых деревьев.
В Иркутске до конца июня обработают деревья и кустарники от вредителей21.05.2019
2019-05-21-09-00-04
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проводят обработку деревьев и кустарников от вредителей. До конца июня 2019 года работы проведут в парках, скверах, бульварах и на магистральных улицах. Об этом сообщила заместитель председателя комитета – начальник департамента городской среды администрации Иркутска Марина Шевела.
В Ленинском и Свердловском районах Иркутска 23-25 мая не будет холодной воды20.05.2019
-23-25-
Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Холодную воду отключат в Ленинском и Свердловском округах Иркутска для проведения планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации с 22:00 23 мая до 20:00 25 мая.
Более 500 деревьев высадили общественники в ходе акции «Мой зеленый Иркутск»19.05.2019
Иркутск, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках акции «Мой зеленый Иркутск» с 16 по 18 мая на 14 площадках города было высажено более 500 крупномерных саженцев. В посадке деревьев приняли участие около тысячи человек – представители молодежных и спортивных организаций, национально-культурных центров, инициативные группы жителей.
Жителям Ленинского округа Иркутска вернули более 200 тысяч рублей платы за содержание нерабочих лифтов17.05.2019
Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - «Северное управление ЖКС» вернуло жильцам пяти многоквартирных домов по улице Розы Люксембург в Иркутске более 200 тысяч рублей, ранее незаконно начисленных за содержание лифтов в период, когда они не работали.
Иркутянка отсудила у управляющей компании деньги за плесень на потолке и стенах17.05.2019
2019-05-17-05-03-44
Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска взыскал с «Южного управления жилищно-коммунальными системами» и компании «Сфера» 39 тысяч рублей в пользу горожанки за то, что в её квартире не устранили плесень. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Мемориальный комплекс "Вечный огонь" в Иркутске ожидает масштабная реконструкция17.05.2019
Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Электронный аукцион по выбору подрядчика для благоустройства мемориального комплекса "Вечный огонь" состоится 20 мая. Общая стоимость работ - 19 790 029 рублей, средства будут выделены из бюджета Иркутска.
Для Иркутского района утвердили концепцию развития водоснабжения и водоотведения16.05.2019
Иркутский район, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На расширенном заседании президиума Градостроительного совета при губернаторе Иркутской области 15 мая утверждена концепция развития централизованных сооружений водоснабжения и водоотведения Иркутского района. Средства на разработку проекта в размере 100 млн рублей будут выделены из областного бюджета в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Сирень, липа, ель – в Иркутске высадят более 500 саженцев за два дня16.05.2019
Иркутск, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 500 крупномерных саженцев высадят в рамках акции «Мой зелёный Иркутск», которая пройдет в областном центре с 16 по 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Незаконные гаражи продолжают сносить в Октябрьском округе Иркутска16.05.2019
2019-05-16-03-05-56
Иркутск, 16.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Около 130 незаконных гаражей планируется вывезти с территории Октябрьского округа Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
В Приангарье завершается отопительный сезон 2018-201915.05.2019
-2018-2019
Иркутская область, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На юге Иркутской области намечены плановые отключения тепла – завершается отопительный период 2018-2019 годов. По словам главы Приангарья Сергея Левченко, он начался своевременно, в проблемных ранее Вихоревке и Байкальске замечаний к его прохождению не было.
En+ Group направит 1,3 млрд рублей на обновление тепловых сетей в Иркутской области15.05.2019
Иркутская область, 15.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, начала подготовку тепловых сетей в Иркутской области к отопительному сезону 2019-2020 годов.  На эти цели планируется направить 1,3 млрд рублей.
На клумбы Иркутска высадят более полумиллиона цветов14.05.2019
2019-05-14-09-55-01
Иркутск, 14.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 550 тысяч цветов будет высажено на городские клумбы в Иркутске. Всего специалисты планируют озеленить более 100 клумб общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска со ссылкой на «Горзеленхоз».
В Иркутске с 20 мая начнутся временные отключения горячей воды13.05.2019
Иркутск, 13.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 20 мая специалисты участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ приступят к подготовке тепловых магистралей к следующему отопительному сезону.  Диагностика будет проведена на всех тепловых сетях города Иркутска. Опрессовка проводится повышенным давлением в соответствии с нормативами.
Ангарские депутаты намерены добиться снижения «мусорных» тарифов и норматива накопления09.05.2019
Иркутская область, 09.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Ангарского округа обратятся к областным коллегам с предложением снизить тарифы на вывоз мусора и нормативы накопления ТКО. Об этом сообщает пресс-служба администрации АГО.
Отопление в Иркутске начнут отключать с 14 мая09.05.2019
Иркутск, 09.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске отопительный сезон завершится 14 мая. Об этом сообщила заместитель мэра-председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Фёдорова.
Пользователи могут тестировать «Умный дом» в иркутском офисе «Ростелекома»08.05.2019
Иркутск, 8.05.19 (ИА «Телеинформ»), -  «Ростелеком» в Иркутске оборудовал стенд, на котором представлено решение «Умный дом». В офисе, расположенном по адресу улица Пролетарская, 12, клиенты, желающие протестировать работу услуги, могут лично ознакомиться с функциями удаленного видеонаблюдения и системой управления домашним оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Облкоммунэнерго»: из-за ветра в некоторых районах Приангарья вручную отключают свет08.05.2019
2019-05-08-07-51-10
Иркутская область, 8.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Из-за усиления ветра в некоторых районах Иркутской области до 15-20 м/с в «Облкоммунэнерго» производятся профилактические отключения электроэнергии.
Картельный сговор и мошенничество в особо крупном размере: что вменяется «Звезде»?06.05.2019
2019-05-06-03-26-01
Ангарск, 6.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Против ООО «Звезда», подрядчика по замене лифтов в Иркутской области, возбуждено два уголовных дела. Организацию обвиняют в картельном сговоре и мошенничестве в особо крупном размере.
Шелеховская прокуратура проверила законность тарифов на питьевую воду и водоотведение05.05.2019
Шелехов, 5.05.19 (ИА «Телеинформ»),  - Прокуратурой города Шелехова совместно со службой по тарифам Иркутской области проведена проверка исполнения администрацией городского поселения полномочий по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения шелеховского МУП «Водоканал».
Читать все новости раздела «ЖКХ»
Новости ЖКХ
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске