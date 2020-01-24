Николай Труфанов провел заседание областной межведомственной комиссии по реализации партпроекта «Городская среда»

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области Николай Труфанов провел заседание межведомственной комиссии Иркутской области по обеспечению реализации проекта «Городская среда» партии «Единая Россия».

Об этом сообщает пресс-служба ЕР.

– Проект «Городская среда» очень значим для жителей Иркутской области. Нам всем хочется видеть ухоженные общественные пространства на территории региона, самое важное, что в процесс включены сами жители области. По сравнению с предыдущими годами, в 2019 году территория реализации проекта значительно выросла, получателями субсидий стали 69 муниципальных образований Иркутской области. Всего же было выполнено благоустройство 325 территорий. Сейчас мы уже рассматриваем новые проекты. По итогам отбора лучшие получат финансовую поддержку на их реализацию, – отметил Николай Труфанов.

В прошедшем году были приняты необходимые нормативные правовые акты Иркутской области, регламентирующие вопросы реализации проекта в Иркутской области на 2018-2024 годы.

Всего в 2019 году на поддержку муниципальных программ формирования городской среды направлен 1 миллиард 251,6 миллиона рублей. По итогу прошлого года 10 проектов были направлены на конкурс лучших реализованных практик по благоустройству.

Пять проектов от Иркутской области стали участниками Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Победителями стали парк «Таежные бульвары» в Саянске и благоустройство по улице Некрасова в городе Черемхово. Для реализации этих проектов в бюджете заложено 46 миллионов рублей.

С 2020 года будет проводиться рейтинговое голосования в интернете за представленные муниципальными образованиями проекты. На текущий год субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды составляет 1 миллиард 174,2 миллиона рублей.