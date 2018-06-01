Номера экстренных служб иркутяне увидят на дорожках нового сквера

Иркутск, 3.06.18 (ИА «Телеинформ»), - ГУ МЧС Приангарья совместно с администрацией Иркутска обустраивает центр в центре города, на углу Дзержинского и Лапина, через дорогу от здания управления.

Как сообщили Телеинформу в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, сквер будет обустроен подобно тому, что разбит с противоположной стороны от здания управления, только без памятника. Территорию благоустроят – озеленят, установят лавочки, сделают дорожки. Особенностью сквера будет то, что на дорожках будут выложены номера экстренных служб – «скорой», пожарных, аварийной и так далее.

Все тяжелые работы по благоустройству сквера выполняют сами пожарные. Завершить проект предполагается в первой половине июля.