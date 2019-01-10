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ЖКХ
11.01.2019

Новая декоративная иллюминация появилась на улицах Иркутска

Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), – Архитектурную подсветку оборудовали на центральных городских улицах – Чкалова, Декабрьских Событий и Советской.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, об этом сообщил начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства Дмитрий Анчутин.

Всего установлено около 300 светодиодных конструкций различной тематики. В частности, по улице Чкалова на световых опорах оборудованы светодиодные консоли с городской символикой, по улице Декабрьских Событий изображены исторические строения, по улице Советской – объемные конструкции с элементами архитектурных узоров деревянного зодчества Иркутска. Кроме того, светодиодные конструкции установлены на Байкальском кольце и на световых опорах пешеходного мостика от Верхней Набережной до острова Юность.

– Архитектурная подсветка должна гармонично вписываться в общий вид территории, украшать город круглогодично, а не только в новогодние праздники. Такой подход использовали при выборе тематики. Конструкции освещения с использованием элементов узоров деревянного зодчества придают городу еще больше индивидуальности, – подчеркнул Дмитрий Анчутин. – Кроме того, современные светодиодные светильники потребляют намного меньше электричества.

Ранее архитектурная подсветка появилась на улицах Карла Маркса, Ленина, в сквере имени Кирова, вдоль пешеходной дороги на Нижней набережной, а также на островах Юность и Конный. Сейчас прорабатывается перечень улиц, на которых будет установлена декоративная уличная иллюминация в 2019 году.

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