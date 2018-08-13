Общественные пространства начали благоустраивать в Ленинском округе Иркутска

Иркутск, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ленинском округе Иркутска началось благоустройство общественных пространств в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, в сквере «Россия» уже строят стадион школы №38, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Реконструкция началась в сквере на пересечении улиц Сибирских Партизан, Жукова и Шпачека. Парк был разбит в 1930-х годах. До наших дней сохранилась скульптура женщины с ребенком. Согласно легенде она была установлена в память работницы, вынесшей ребенка из горящего барака, где жили первостроители Иркутского авиационного завода. В мэрии отмечают, что этот факт подтвержден документально – 14 декабря 1935 года действительно случился пожар, унесший жизни нескольких человек.

В сквере обустроят асфальтобетонное пешеходное покрытие, клумбы, отремонтируют скульптуру, установят детскую и спортивную площадки с резиновым покрытием и тренажерами, лавочки, урны, информационные щиты. Кроме того, высадят почти 80 квадратных метров газона, саженцы лиственных и хвойных деревьев.

Благоустроят и пешеходный маршрут от улицы Розы Люксембург до рощи «Молодежная». Здесь оформят тротуары, проведут санитарную рубку зеленых насаждений и озеленение, установят новый остановочный пункт, скамейки и урны, сделают освещение.

– Слева от пешеходного маршрута расположена входная группа в Храм Великомученика и Целителя Пантелеймона, в настоящее время начата большая реконструкция территории храма и прилегающей территории. Благоустройство этих зон будет проходить комплексно и единовременно. Мы учли и идеи жителей – оформить пешеходную зону в ретро-стиле: установить «старинные» лавочки, урны, фонари с кронштейнами, – рассказала заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова.

В рамках комплексного благоустройства Ленинского округа идет строительство стадиона возле школы № 38 в сквере «Россия». Здесь будет оборудована резиновая беговая дорожка, площадка для пляжного волейбола, площадка с резинополом для баскетбола, футбола, волейбола, дорожка для прыжков в длину. Установят трибуны, освещение и видеонаблюдение.

Всего в 2018 году в Иркутске благоустроят 12 общественных пространств. Общий объем финансирования по программе «Формирование комфортной городской среды», включая дворовые территории, составит более полумиллиарда рублей.