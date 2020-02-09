Иркутск, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Общественники Иркутска предлагают переложить плитку на Нижней Набережной. Проект благоустройства на 2021 год в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» обсудили на сессии соучаствующего проектирования в Правобережном округе. Организатором стала администрация города.

– Прибрежная полоса требует реконструкции – плитка там сейчас «пляшет» как ноты. В верхней части по желанию горожан можно дополнительно установить лавочки с навесами от солнца, такие сейчас стоят на бульваре Гагарина. Молодежь просит запроектировать велодорожку, – рассказала инициативная группа, работавшая над проектом благоустройства.

Кроме того, жители предлагают отделить пешеходную зону Нижней Набережной от проезжей части с помощью зеленой изгороди, добавить еще один пешеходный переход у Педагогического института и перенести имеющуюся детскую площадку поближе к реке Ушаковка, так как сейчас она располагается слишком близко к канализационной насосной станции.

Общественность настаивает еще и на том, что необходимо как-то решить проблему с парковой автомобилей вдоль всей набережной, особенно в районе здания Сбербанка. Однако никаких конкретных предложений на этот счет инициативная группа не озвучила.

Ребята из городского школьного парламента представили свое видение этого проекта. Они предложили оборудовать на Нижней Набережной баскетбольную площадку, оптимизировать существующие детские площадки и поставить беседки, в которых можно проводить время.