Обустройство зоны променада на Бульваре Постышева и Лисихинского парка обсудят в Иркутске 4 февраля

Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 февраля обсудят благоустройство Октябрьского района по проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На предстоящей сессии по соучаствующему проектированию обсудят благоустройство зоны променада на Бульваре Постышева, фрагмента улицы 6-я Советская, развязки плотины ГЭС, территории от дома №14 до дома №15 на улице Волжской, а также Лисихинского парка и Мусульманского мемориального комплекса.

Как сообщают в администрации Иркутска, обсуждения будут проходить в ДКЦ «Дружба» в 18.00.