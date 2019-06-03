Октябрьский и Правобережный округа Иркутска с 13 по 15 июня останутся без холодной воды

Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 22:00 13 июня до 16:00 15 июня отключат холодное водоснабжение в Октябрьском и Правобережном округах. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Воды не будет по следующим адресам: по улицам Кожова, Седова, Коммунаров, Парковой, Подгорной, Советской, Красноярской, Андреева, Левому берегу Ушаковки, Дорожной, Ширямова, Дыбовского, Верхней Набережной, в микрорайоне Солнечный, а также в поселках Дзержинск и Молодежный (ИСХИ) в Иркутском районе.

– На период отключения необходимо обеспечить запас воды, принять меры пожарной безопасности. Подвоз воды автоцистернами будет осуществляться только к социальным объектам – больницам и детским домам, – поясняют в администрации Иркутска.