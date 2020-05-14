Отопительный период в Иркутской области завершается по плану

Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области заканчивается осенне-зимний отопительный период 2019-2020 годов – в населенных пунктах Приангарья начались плановые отключения тепла. Об этом сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Евгений Ветров.

Сегодня отопительный сезон завершён в шести муниципальных образованиях из 42. Завтра отопление планируют отключить еще в 18 районах. Решение о завершении подачи тепла в жилые дома и социальные учреждения в остальных муниципальных образованиях будут принимать, исходя из фактических погодных условий. По правилам отключение отопления производится со дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха составит выше 8 градусов Цельсия.

Как сообщил Евгений Ветров, отопительный период в регионе был начат своевременно, 1 сентября 2019 года. Действовали все 990 теплоисточников и 13 ТЭЦ. При подготовке к началу отопительного сезона сотрудники Енисейского управления Ростехнадзора проверили 127 муниципальных образований региона. Из них 85 муниципалитетов получили паспорта готовности до 15 ноября 2019 года, 11 – получили акты готовности после 15 ноября 2019 года. Также паспорта готовности получили 96,31% потребителей тепловой энергии и 96,21% теплоснабжающих организаций.

По состоянию на 14 мая 2020 года фактический запас топлива на теплоисточниках сохраняется в рамках нормативного.

Завершение текущего отопительного сезона дает старт реализации программы подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. Всего на подготовку к зимнему сезону 2020-2021 годов за счет всех источников финансирования (областной и местный бюджеты, собственные средства предприятий ЖКХ) запланирована реализация мероприятий на общую сумму 4,5 млрд рублей.