Отопительный сезон в Братске начнут на три дня раньше

Братск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске отопительный сезон стартует раньше запланированного на три дня. Батареи включат уже 14 сентября, сообщает пресс-служба города.

В первую очередь к теплоснабжению будут подключены детские сады, школы, другие объекты социальной сферы. Вечером начнется подключение жилых домов.

Решение о том, чтобы изменить сроки начала отопительного сезона, принял мэр Братска Сергей Серебренников. Он объяснил это низкой температурой воздуха.