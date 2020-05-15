|Новости ЖКХ в Иркутской области
|17.05.2020
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Отопительный сезон в Саянске завершится 18 мая
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Саянск, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Отопительный сезон в Саянске завершится в понедельник, 18 мая. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Также 18 мая в городе на один день будет отключена горячая вода для проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность трубопроводов и оборудования. Начало испытаний – с 9:00 часов, к 17:00 будет включено горячее водоснабжение по летней циркуляционной схеме.
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