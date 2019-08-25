Парк Парижской коммуны в Иркутске за 9,7 млн рублей благоустроит компания «АрмСтройИндустрия»

Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На сайте госзакупок размещена информация об итогах электронного аукциона по выбору подрядчика для благоустройства парка имени Парижской Коммуны в Иркутске. Победителем торгов признана иркутская компания «АрмСтройИндустрия». Итоговая сумма контракта составила 9 млн 723 тысяч 784,88 рублей. Средства будут выделены из бюджета Иркутска. Благоустройство парка включает в себя восстановление разрушенного ограждения и входной группы, установку урн, скамеек и сцены, а также монтаж новой вывески. Работы должны быть завершены до 15 октября. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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