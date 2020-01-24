Парк в Братске благоустроят по наказам жителей, поступившим депутату гордумы Яне Синявской

Братск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - К депутату думы Братска, члену партии «Единая Россия» Яне Синявской обратилась инициативная группа жителей поселка Энергетик с просьбой оказать содействие в благоустройстве парковой зоны, находящейся внутри жилых кварталов между улицами Наймушина и Погодаева. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.

Совместно со специалистами комитета ЖКХ администрации города и Падунского района проведено обследование парка на наличие так называемых «аварийных» деревьев, которые могут внезапно упасть. После получения соответствующего разрешения их спилят. Также члены комиссии обсудили вопрос устройства освещения парковой зоны. Предполагается, что в перечень работ войдут прокладка силового кабеля, установка дополнительных опор освещения со светодиодными лампами и декоративными консолями.

– Для того, чтобы дети и подростки могли проводить в парке время с пользой, мы разработали и подали на конкурс Фонда президентских грантов социальный проект, который предусматривает установку в парке уличных многопрофильных тренажеров. И это только начало. У нас еще много идей по благоустройству нашей зоны отдыха. Нужно сделать так, чтобы жители Энергетика могли здесь отдыхать и проводить время с удовольствием, – отметила депутат гордумы Братска Яна Синявская.