Парламентарии прибрались на Цесовской набережной Иркутска

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты и аппарат Законодательного собрания Иркутской области приняли участие в общегородском субботнике, который состоялся 21 апреля в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.

Представители регионального парламента традиционно очистили от мусора берег реки Ангара вдоль улицы Цесовская Набережная. На субботник вышли более 50 человек, на полигон были вывезены десятки мешков мусора.

Сегодня на территории области активно реализуется программа «Формирование комфортной городской среды», одной из главных особенностей которой стало непосредственное участие в ней жителей городов и поселков. Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка отметил, что городские дворы, где субботник проходил наиболее активно, должны быть взяты на заметку для включения дворовой территории в эту программу.

– Активность граждан, в частности, их желание потрудиться для благоустройства своих дворов, может стать одним из показателей того, что они готовы к участию в программе, в рамках которой за счет средств областного и федерального бюджетов ремонтируются проезды и тротуары, устанавливаются современные детские и спортивные площадки, обустраиваются клумбы и другие зеленые насаждения. Но уборка территории от мусора и дальнейшее поддержание порядка – это, в том числе, забота жителей. Кроме того, энтузиазм, с которым горожане вышли на субботник – это настоящий подарок городу, который стал чище и красивее к грядущему празднику – Дню Великой Победы, – сказал Сергей Брилка.