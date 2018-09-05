Перед началом отопительного сезона Ново-Иркутская ТЭЦ вложила 300 миллионов рублей в ремонт теплосетей

Иркутск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Перед началом отопительного сезона 2018-2019 годов Ново-Иркутская ТЭЦ вложила 300 миллионов рублей в ремонт теплосетей в областном центре.

Об этом сообщил 6 сентября на круглом столе по подготовке к отопительному сезону заместитель технического директора участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Евгений Березин.

– Ново-Иркутская ТЭЦ к 15 сентября – предварительной дате начала отопительного сезона – готова полностью. Запас топлива гарантирует бесперебойное прохождение отопительного сезона, – заявил он.

Евгений Березин сообщил, что запланированная на этот год большая программа по ремонту теплосетей выполнена уже на 90%. Заменено около пяти километров сетей, отремонтировано 20 насосных станций. 15 центральных тепловых пунктов отремонтировано капитально и на 114 сделан текущий ремонт.

– Совместно с администрацией Иркутска мы участвовали в программе «Формирование качественной городской среды» и во многих дворах заменили коммуникации, чтобы городские власти могли благоустроить эти территории, – отметил представитель ТЭЦ. – Также было большое финансирование по программе реконструкции дорог, в которой мы тоже участвовали – под 10 объектами заменили тепловые сети. Это позволило властям отремонтировать дороги в нужном объеме, и мы под ними порядка 20-25 лет сети ремонтировать не будем

Напомним, Ново-Иркутская ТЭЦ – основной теплоисточник для Иркутска, помимо нее в городе имеется еще 35 котельных. Начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда администрации Иркутска Дмитрий Анчутин отметил, что среди них 26 муниципальных и девять ведомственных. Сейчас к отопительному сезону готовы 28 котельных. Представитель мэрии заверил, что к 15 сентября готовы будут уже все.