Переработчиков и заготовителей вторсырья Приангарья приглашают присоединиться к всероссийскому движению

Иркутская область, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Движение ЭКА собирает единую базу российских переработчиков и заготовителей вторсырья в рамках деятельности по продвижению раздельного сбора и переработки отходов в России. Организации и предпринимателей Приангарья приглашают присоединиться.

Как сообщают организаторы, карта перерабатывающих предприятий появится на интерактивном экологическом путеводителе kapoosta.ru, который объединяет «зеленых» предпринимателей и экологические объекты России. Цель проекта – показать, что перерабатывающая отрасль и рынок вторсырья в России существует и мотивировать управляющие компании, жилищные объединения и муниципальные власти к налаживанию раздельного сбора и передаче отходов во вторичную переработку.

Для размещения на карте заготовителям и переработчикам вторсырья Иркутской области необходимо заполнить специальную анкету, после чего на сайте будут размещены контактные данные предприятий и информация о заготавливаемых и перерабатываемых ими видах отходов.

Отмечается, что благодаря такой базе заготовители и переработчики вторсырья региона смогут заявить о своей деятельности и найти новых партнеров и клиентов. Управляющие компании и жилищные объединения, в свою очередь, смогут напрямую договариваться с заготовителями об установке контейнеров для сбора вторсырья и регулярном вывозе отходов.

– В настоящее время сотни российских переработчиков загружены вторсырьем лишь на 30-60%, а уровень переработки отходов потребления не превышает 6-7% в среднем по стране. Тем временем отдельные города и страны достигают переработки 60-70% отходов (Швеция, Германия, Австрия, Словения и другие), – отмечает региональный координатор движения ЭКА Лариса Тимошенко. – В России действуют сотни предприятий вторичной переработки и огромное количество компаний-заготовителей. Мы уверены, что создание их единой базы поможет распространению раздельного сбора отходов в России и внесет вклад в решение острой «мусорной» проблемы.