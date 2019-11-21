Первый этап благоустройства парка «Комсомольский» во Втором Иркутске наметили на 2020 год

Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников обсудил с президиумом Иркутской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов вопросы благоустройства, работы общественного транспорта, подготовки к новогодним праздникам и к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, члены президиума рассказали о работе советов ветеранов. Его представители обратили внимание на необходимость возрождения парка «Комсомольский» во Втором Иркутске.

Напомним, этот объект стал победителем голосования в рамках проекта «Народные инициативы»-2020. В следующем году – к 100-летию со дня образования Ленинского района – планируется провести первый этап благоустройства парка.

Дмитрий Бердников отметил, что парк «Комсомольский» должен стать точкой притяжения для семейного отдыха жителей всего Ленинского округа, не менее популярной, чем остров «Конный». Также он напомнил собравшимся, что в феврале 2020 года пройдет очередное рейтинговое голосование за благоустройство общественных пространств Иркутска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», и призвал ветеранов принять в нем активное участие.