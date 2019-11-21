ТЕМЫ
Архив
< Ноябрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
ЖКХ
21.11.2019

Первый этап благоустройства парка «Комсомольский» во Втором Иркутске наметили на 2020 год

Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников обсудил с президиумом Иркутской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов вопросы благоустройства, работы общественного транспорта, подготовки к новогодним праздникам и к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, члены президиума рассказали о работе советов ветеранов. Его представители обратили внимание на необходимость возрождения парка «Комсомольский» во Втором Иркутске.

Напомним, этот объект стал победителем голосования в рамках проекта «Народные инициативы»-2020. В следующем году – к 100-летию со дня образования Ленинского района – планируется провести первый этап благоустройства парка.

Дмитрий Бердников отметил, что парк «Комсомольский» должен стать точкой притяжения для семейного отдыха жителей всего Ленинского округа, не менее популярной, чем остров «Конный». Также он напомнил собравшимся, что в феврале 2020 года пройдет очередное рейтинговое голосование за благоустройство общественных пространств Иркутска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», и призвал ветеранов принять в нем активное участие.

Тэги:
 
Другие новости раздела «ЖКХ»:
Электроэнергию в иркутском микрорайоне Солнечный планируют восстановить к 20:0021.11.2019
Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Электроэнергию в иркутском микрорайоне Солнечный планируют восстановить к 20:00. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании.
В Усть-Кутском районе 18 ноября прорвало технологический водовод21.11.2019
Усть-Кутский район, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе 18 ноября прорвало технологический водовод. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Правительство Приангарья: в регионе завершается благоустройство в рамках федерального проекта формирование комфортной городской среды21.11.2019
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов сообщил, что работы по благоустройству территорий в текущем году в Приангарье в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» будут завершены в срок, пишет пресс-служба губернатора.
Мэрия: более 100 единиц техники убирают иркутские улицы от снега21.11.2019
2019-11-21-01-52-14
Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 100 единиц техники вышли на уборку улиц Иркутска от снега. Как сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на директора МУП «Иркутскавтодор» Михаила Чайковского, еще до начала снегопада с 5:00 бригады обработали магистрали песко-соляной смесью на левом и на правом берегу.
Иркутские энергетики зовут присоединяться к информационному проекту в социальных сетях «Свет38»21.11.2019
2019-11-21-01-04-35
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Полгода в аккаунтах четырех популярных социальных сетей – Facebook, Instagram, Vkontakte, Odnoklassniki – «Свет38», проект Иркутской электросетевой и Иркутской энергосбытовой компаний рассказывает об электросетевом хозяйстве Иркутской области, информирует пользователей о плановых и аварийных отключениях в зоне ответственности Иркутской электросетевой компании.
Первый этап благоустройства парка «Комсомольский» во Втором Иркутске наметили на 2020 год21.11.2019
Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников обсудил с президиумом Иркутской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов вопросы благоустройства, работы общественного транспорта, подготовки к новогодним праздникам и к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
В Иркутске подвели итоги голосования по проекту «Народные инициативы»20.11.2019
Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске подвели итоги голосования по проекту «Народные инициативы 2020», которое прошло очно во всех округах, а также в режиме онлайн на сайте администрации с 12 по 15 ноября. Всего заполнено более 38,5 тысяч бюллетеней, из 89 инициатив победили 17 проектов, сообщает пресс-служба мэрии.
В Усолье-Сибирском запустили проект по раздельному сбору мусора20.11.2019
Усолье-Сибирское, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском появились новые контейнеры для раздельного сбора мусора. Разноцветные баки по инициативе мэра города Максима Торопкина установлены в Верхнем и Нижнем парках.
Восемь домов в Усолье-Сибирском остались без холодной воды20.11.2019
Усолье-Сибирское, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Авария на сетях холодного водоснабжения случилась в Усолье-Сибирском. Под отключение попали восемь многоквартирных домов по улице Молотовая.
Правительство Приангарья: действующий способ оплаты за вывоз ТКО подтвердил свою социальную направленность20.11.2019
2019-11-20-05-27-21
Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Действующий в Иркутской области способ начисления платы за ТКО с площади помещения подтвердил свою социальную направленность. Такие данные озвучили на заседании рабочей группы по урегулированию спорных вопросов при переходе на новую систему обращения с твердыми отходами на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора.
Мэрия Иркутска предложила начислять горожанам плату за обращение с мусором дифференцированно20.11.2019
2019-11-20-03-55-00
Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), – Администрация Иркутска предложила применить дифференцированный подход к способу начисления платы за обращение с ТКО на территории города.
В 2020 году из бюджета Приангарья выделят 10,5 миллионов рублей на приборы учета тепла в многоквартирных домах19.11.2019
Иркутская область, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году из бюджета Приангарья выделят 10,5 миллионов рублей на приборы учета тепла в многоквартирных домах. Об этом сообщил начальник отдела энергетики и энергоэффективности в управлении энергетики и газификации министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Максим Томишинец.
В Приангарье спасатели создали группу контроля за работой объектов ЖКХ19.11.2019
Иркутская область, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В ГУ МЧС по Иркутской области организована группа контроля за работой котельных и других объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Тулуне и Нижнеудинске определили исполнителя работ по строительству новых дамб19.11.2019
Тулун, Нижнеудинск, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне и Нижнеудинске определен единственный исполнитель работ на разработку комплекса мероприятий по устройству временных дамб – им стал московский проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект имени Жука».
В Иркутской области 64% многоквартирных домов оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии19.11.2019
-64-
Иркутская область, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 64% многоквартирных домов оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии. Однако многие из них либо неисправны, либо истек срок эксплуатации счетчиков. Об этом рассказала заместитель начальника управления по работе с ЖКХ ОАО «Иркутскэнергосбыт» Юлия Матвеева.
Минприроды установило границы «зелёного щита» Иркутска19.11.2019
Иркутск, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Границы «зелёного пояса» вокруг Иркутска установлены приказом областного министерства природных ресурсов от 15 ноября. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.
С начала 2019 года в службу Госжилнадзора Иркутской области поступило почти две тысячи жалоб19.11.2019
-2019-
Иркутская область, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В службу государственного жилищного надзора Иркутской области поступило 1960 жалоб от жителей. Большая часть из них касалась работы управляющих компаний. Об этом сообщила начальник центрального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда регионального Госжилнадзора Татьяна Щербакова.
Эксперты: Ангарск – лидер по собираемости платы за услуги ЖКХ в 2019 году18.11.2019
Ангарск, 18.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской округ стал лидером по количеству собранных коммунальных платежей за 10 месяцев 2019 года. Муниципалитет достиг собираемости в размере 100,9%. Данные озвучили 18 ноября на круглом столе, посвященном вопросам теплоснабжения в регионе.
Приставы составили портрет среднестатистического должника по «коммуналке» в Иркутской области18.11.2019
2019-11-18-08-53-40
Иркутская область, 18.11.19 (ИА «Телеинформ»), - За 10 месяцев 2019 года специалисты УФССП по Иркутской области взыскали 505 миллионов рублей долгов по коммунальным платежам. Это около 40% от общей суммы долгов жителей Приангарья перед ресурсоснабжающими организациями. Такие цифры озвучили эксперты на круглом столе по вопросам теплоснабжения и тарифам на отопление в регионе.
В иркутском микрорайоне Зеленый восстанавливают сети холодного водоснабжения18.11.2019
Иркутск, 18.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском микрорайоне Зеленый 17 ноября произошла авария на водопроводной линии, принадлежащей Минобороны.
В Шелеховском районе заменили аварийные сети водоснабжения18.11.2019
Шелеховский район, 18.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе заменили аварийные сети водоснабжения и реконструировали водонапорную станцию.
Около 40 дворов отремонтировали с начала года в Октябрьском округе Иркутска18.11.2019
-40-
Иркутск, 18.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Октябрьского округа Иркутска в 2019 году отремонтировали 39 дворов, в том числе 12 комплексно.
В Иркутске на улице Советская отремонтировали подпорную стену17.11.2019
Иркутск, 17.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Ремонт подпорной стены у дома №85 на улице Советская в Иркутске выполнили в рамках муниципального контракта. Аварийное кирпичное сооружение демонтировали и установили бетонную стену длиной 13 метров.
Ангарчане могут сообщить о проблемах с вывозом мусора по телефону горячей линии16.11.2019
Ангарск, 16.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На этой неделе в Ангарске состоялось выездное совещание, посвященное проблеме своевременного вывоза мусора с контейнерных площадок для сбора ТКО.
Два жилых дома в Иркутске остались без отопления из-за аварии16.11.2019
Иркутск, 16.11.19 (ИА «Телеинформ»), - 16 ноября в 13:13 в Иркутске по улице Радищева произошло аварийное отключение теплоснабжения, без отопления остались два двухэтажных жилых дома.
В Слюдянском районе до конца 2021 года планируют построить мусорный полигон15.11.2019
Слюдянский район, 15.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Слюдянского района объявила электронный аукцион по выбору подрядчика для строительства полигона ТКО на территории муниципального образования.
В Октябрьском округе Иркутска обустроили 10 новых спортивных и детских площадок15.11.2019
Иркутск, 15.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Октябрьском округе Иркутска обустроили 10 новых спортивных и детских площадок. Их привели в порядок в рамках партпроекта «Единой России» «Городская среда». Также 17 площадок прошли доукомплектацию, сообщает пресс-служба партии.
Жители Усолья-Сибирского определились с перечнем «Народных инициатив» на 2020 год15.11.2019
Усолье-Сибирское, 15.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском прошли общественные слушания по вопросу формирования примерного перечня мероприятий регионального партийного проекта «Единой России» «Народные инициативы» на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Аварийное отключение света произошло в нескольких районах Иркутска утром 15 ноября15.11.2019
-15-
Иркутск, 15.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сразу в нескольких районах Иркутска произошло аварийное отключение электроэнергии утром 15 ноября. Сообщение об этом размещено на официальной странице «Иркутскэнергосбыта» в социальных сетях.
В Иркутске установят скамейки с нанесенными на них цитатами о Великой Отечественной войне14.11.2019
Иркутск, 14.11.19 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске на общественных пространствах установят 40 необычных скамеек. Двадцать из них уже смонтированы на площади возле Вечного огня. На лавочках размещены цитаты о сибиряках, воевавших в годы Великой Отечественной войны. На скамейках в Академгородке и на набережной Ушаковки будут выгравированы интересные исторические факты и поэтические строки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Филиал Фонда капитального ремонта Иркутской области появился в Ангарске14.11.2019
Ангарск, 14.11.19 (ИА «Телеинформ»), – В Ангарске открыли официальное представительство Фонда капитального ремонта Иркутской области.
На трубопроводе ТЭЦ Байкальска устранили технологическую неисправность14.11.2019
Байкальск, 14.11.19 (ИА «Телеинформ»), - При осмотре объектов, расположенных на площадке БЦБК в Байкальске, обнаружили свищ в трубе гидрозолошлакоудаления, которая принадлежит ООО «Теплоснабжение». Сейчас технологическая неисправность полностью устранена, сообщает пресс-служба губернатора.
Водозабор для снабжения Иркутска и Иркутского района построят в Листвянке 14.11.2019
Иркутский район, 14.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Приангарья объявило тендер на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства водозабора, а также канализации и водопроводов для снабжения водой Иркутска и более 10 населенных пунктов Иркутского района, сообщает RosTender.info.
Фонд капремонта: на крышах всех зданий Приангарья, где ветром сорвало кровлю, проведены обследования14.11.2019
2019-11-13-10-54-58
Иркутская область, 14.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Продолжаются работы по восстановлению кровель, сорванных с трех зданий в Тулуне, Нижнеудинском и Тайшетском районах штормовым ветром в конце октября.
Иркутская область на шестом месте в РФ по числу обращений в связи с заливами квартир13.11.2019
Иркутская область, 13.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область находится на шестом месте в РФ по числу обращений в связи с заливами квартир.
Читать все новости раздела «ЖКХ»
Тайны ЖКХ - изнутри
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске