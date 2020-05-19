Планы благоустройства пляжа Якоби обсудили в Иркутске

Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Дальнейшее благоустройство общественного пространства «Якоби» обсудили в Иркутске на выездном совещании под руководством мэра Иркутска Руслана Болотова. В обсуждениях приняли участие председатель думы города Евгений Стекачев, председатель Общественной палаты Иркутска Юрий Коренев, депутаты Александр Сафронов и Михаил Корнев.

Как сообщает пресс-служба администрации города, первый этап благоустройства зоны в районе залива Якоби был проведен еще в 2017 году. Были обустроены дорожки для велосипедистов и колясок, создана тропиночно-дорожная сеть, проведено дополнительное освещение, озеленение.

– Убежден, работу по благоустройству пространства у залива Якоби нужно продолжать. Необходимая инфраструктура, комфортная городская среда рядом с жилой застройкой должны развиваться. В рамках второго этапа мы организуем здесь парковое пространство со спортивными и детскими зонами, – рассказал Руслан Болотов. – До 1 июня на заливе проведут все необходимые работы к началу сезона, создадут условия для соблюдения социальной дистанции между отдыхающими. После открытия на городском пляже будет контролироваться соблюдение мер безопасности. Также на территории залива Якоби будут работать спасатели, прошедшие специальное обучение.

В этом году открытие пляжного сезона на городском пляже Якоби состоится при условии снятия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. До 1 июня на заливе обследуют и очистят дно, установят информационные щиты, буйки, пляжная береговая линия будет отсыпана песком.

Участники встречи также посетили площадку под строительство общеобразовательной школы на 1275 мест по улице Багратиона в рамках национального проекта «Образование». На сегодняшний день проект строительства полностью готов, прошли все необходимые согласования.

Кроме этого, в Свердловском округе планируется строительство нового храма Александра Невского, а также реконструкция Театра народной драмы.

– Строительство новых многоквартирных домов в округе идет быстрыми темпами. И жителям микрорайонов Приморский, Якоби, Юбилейный необходимы новая школа, храм. Уверен, строительство этих объектов, позволит создать в округе единое социально-культурное пространство, – прокомментировал депутат думы Иркутска Михаил Корнев.