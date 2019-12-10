По нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» в Иркутской области благоустроят 296 территорий

Иркутская область, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В формате видеоконференцсвязи губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял участие в заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое проводил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

На заседании обсудили актуальные вопросы реализации нацпроектов «Экология» и «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба губернатора.

В частности, обсудили средний уровень ставки по ипотечному кредиту и вопросы обеспечения ввода жилья в регионах. Отдельное внимание было уделено реализации мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения граждан из ветхого жилья, а также благоустройству мест массового отдыха и общественных территорий. На 1 ноября 2019 года в Иркутской области введено в эксплуатацию 572 тысячи квадратных метров нового жилья, что составляет 57% от установленного плана. Это выше аналогичного уровня года. До конца года поставленная задача должна быть выполнена.

– В рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Иркутской области в 2019 году выполняется благоустройство 296 территорий. Участниками программы стали 72 муниципальных образования: в том числе Иркутск и все восемь моногородов, – отметил глава региона.

Два проекта Иркутской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию проекта направлены средства областного бюджета (46 млн рублей) и средства федеральной премии (160 млн рублей).

По проекту «Ипотека» на территории Иркутской области реализуются мероприятия, направленные на обеспечение доступным жильем семей со средним достатком и создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита. Одно из них – предоставление социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании гражданам. На 2019 год в областном бюджете предусмотрено 31,9 млн рублей для предоставления 59 выплат. До конца года планируется увеличить объем субсидий до 60 млн рублей, и осуществить 80 выплат.

В целом, в Иркутской области разработаны 49 региональных проектов, с федеральными органами исполнительной власти заключены 47 соглашений. По состоянию на первое декабря 2019 года на реализацию проектов направлено 16,5 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 9,2 млрд рублей.