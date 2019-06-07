|ЖКХ
|09.06.2019
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По представлению прокурора Ангарска расторгнут незаконный договор безвозмездного пользования электросетями
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Ангарск, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратурой города Ангарска проведена проверка по обращениям жителей микрорайона Европейский, которых лишили возможности свободно пользоваться электросетями.
Установлено, что между коммерческой организацией и председателем правления ТСН «ЖК Европейский» был заключен договор безвозмездного пользования объектами электросетевого хозяйства. В то же время право собственности организации на данные объекты не было зарегистрировано в установленном законом порядке. То есть, юридическое лицо распорядилось имуществом без законных на то оснований и, соответственно, договор безвозмездного пользования является незаконным.
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