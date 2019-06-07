По представлению прокурора Ангарска расторгнут незаконный договор безвозмездного пользования электросетями

Ангарск, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратурой города Ангарска проведена проверка по обращениям жителей микрорайона Европейский, которых лишили возможности свободно пользоваться электросетями. Установлено, что между коммерческой организацией и председателем правления ТСН «ЖК Европейский» был заключен договор безвозмездного пользования объектами электросетевого хозяйства. В то же время право собственности организации на данные объекты не было зарегистрировано в установленном законом порядке. То есть, юридическое лицо распорядилось имуществом без законных на то оснований и, соответственно, договор безвозмездного пользования является незаконным.



Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, заключение указанного договора привело к незаконному введению председателем правления ТСН ограничения режима потребления электроэнергии при отсутствии альтернативных источников теплоснабжения. Кроме того, от заявителей и других жителей микрорайона Европейский, не являющихся участниками товарищества, требовали внесения платы за пользование инфраструктурой.



Прокурором города в адрес гендиректора коммерческой организации и председателя правления ТСН «ЖК Европейский» внесены представления об устранении нарушений требований действующего законодательства. После этого незаконно заключенный договор был расторгнут, а действия по необоснованному ограничению подачи электроэнергии прекращены. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: ангарск

прокуратура Тэги: View the discussion thread.